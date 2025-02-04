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İstanbul'da 80 Bin 125 Dilenciye İşlem Yapıldı

İstanbul'da dilencilikle mücadele kapsamında 80 bin 125 kişi hakkında işlem yapıldığı açıklandı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 16:36
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 17:04
İstanbul'da 80 Bin 125 Dilenciye İşlem Yapıldı

İstanbul'da, 1 Haziran 2023 tarihinden itibaren dilencilikle mücadele çalışmaları kapsamında toplam 80 bin 125 kişi hakkında işlem yapıldığı bildirilmiştir. Bu kişilerin 16 bin 427'si çocuk, 63 bin 698'i yetişkin olarak kaydedilmiştir.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Davut Gül başkanlığında, mülki idare amirleri, adli yargı mensupları ve ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla 'Dilencilikle Mücadele Toplantısı' gerçekleştiği duyurulmuştur.

Toplantı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde düzenlenerek, Ataşehir, Beyoğlu, Esenyurt, Fatih, Kadıköy, Şişli ve Üsküdar gibi ilçelerde yürütülen mücadele çalışmaları değerlendirildi.

Yapılan işlemlerin yüzde 20,5'ini çocuklar, yüzde 79,5'ini ise yetişkinler oluşturmaktadır. İşlem yapılanlardan 54 bin 350'sine idari işlem uygulanırken, 469 yabancı dilenci İl Göç Müdürlüğü’ne sevk edilerek sınır dışı işlemleri başlatılmıştır.

Çalışmalar sonucunda 207 çocuk koruma altına alınmış, 307 kişi için suç duyurusunda'Sorunun değil çözümün bir parçası olacağız. İlimizde dilencilikle mücadelemizi 7/24 kararlılıkla sürdüreceğiz.' ifadelerini kullanmıştır.

İstanbul Valisi Davut Gül başkanlığında, mülki idare amirleri, adli yargı mensupları ve ilgili...

İstanbul Valisi Davut Gül başkanlığında, mülki idare amirleri, adli yargı mensupları ve ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde "Dilencilikle Mücadele Toplantısı" gerçekleştirildi.

İstanbul Valisi Davut Gül başkanlığında, mülki idare amirleri, adli yargı mensupları ve ilgili...

İstanbul Valisi Davut Gül başkanlığında, mülki idare amirleri, adli yargı mensupları ve ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde "Dilencilikle Mücadele Toplantısı" gerçekleştirildi.

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