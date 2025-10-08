İstanbul'da 9 aylık emniyet verileri: Vali Davut Gül açıkladı

İstanbul Valisi Davut Gül 9 aylık emniyet verilerini açıkladı

İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih'teki Valilik binasında düzenlenen emniyet verileri aylık değerlendirme toplantısında, bu yılın 9 ayına ilişkin detayları paylaştı. Kentte huzurun artması için her alanda şer odaklarına karşı kararlı mücadele yürüttüklerini belirtti.

Asayişte düşüş, aydınlatma oranında artış

Vali Gül, asayiş verilerine dair şunları aktardı: 'Kişilere karşı işlenen suçlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 azaldı, aydınlatma oranı ise yüzde 99,4'e yükseldi.' Mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise yüzde 23,5 azalma görüldü ve bu suçlarda aydınlatma oranı yüzde 91,3 olarak kaydedildi. Gül, kapkaç, otodan hırsızlık, yankesicilik ve motosiklet hırsızlığının neredeyse yarı yarıya düştüğünü vurguladı.

Organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar

Organize suçlarla mücadele kapsamında Vali Gül şu verileri paylaştı: 'Yürüttüğümüz çalışmalarda operasyon sayımız, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12, çökertilen suç çetesi sayısı yüzde 27 arttı. 1341 şahıs yakalanarak adalete teslim edildi. 296 milyar lira değerinde mal varlığına el konuldu.' Bu kapsamlı operasyonlar sayesinde kurşunlama olaylarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 azaldığı belirtildi.

Ruhsatsız silah, kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonları

Ruhsatsız silahlarla mücadeleye de değinen Gül, 'Bu yılın 9 ayında ele geçirilen ruhsatsız silah sayısı, 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 21, tutuklanan kişi sayısı ise yüzde 140 arttı. Silahla işlenen suçların büyük kısmında bu silahlar kullanılıyor' ifadelerini kullandı.

Kaçakçılıkla mücadelede ise ilk 9 ayda yakalanan sahte ve kaçak alkol miktarının geçen yılın aynı dönemine göre 2 katı aştığı, elektronik eşyadan tütüne, tarihi eserden akaryakıta kadar ele geçirilen kaçak ürünlerle yaklaşık 2 milyar lira vergi kaybının önlendiği bildirildi. Vali Gül vatandaşları illegal, sahte ve kaçak ürünleri satın almamaları, tüketmemeleri ve ihbar etmeleri konusunda uyardı.

Uyuşturucuya yönelik olarak Gül, 'Bu yılın 9 ayında imal ve ticarete yönelik operasyonlarımız geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 15 arttı. Ele geçirilen uyuşturucu hap miktarı 2 katına çıktı. Kenevir miktarı ise 3 katını aşarak 25 bin 667 köke ulaştı. Okullar çevresindeki denetimler artarak devam ediyor' dedi. Uyuşturucu mücadelesinin polis tedbirlerinin ötesinde toplumsal bilinç gerektirdiğini vurguladı.

Siber suçlar ve trafik güvenliği

Gül, siber suçlarla mücadelede terör propagandası ve finansmanından çevrim içi çocuk istismarına kadar operasyonların sürdüğünü belirterek vatandaşlara şifre paylaşmama, tanımadıkları bağlantılara tıklamama ve şüpheli durumları 112'ye bildirme uyarısında bulundu.

Trafikte alınan önlemlerle ilgili olarak Vali Gül, 'Bu yılın 9 ayında geçen senenin aynı dönemine göre ölümlü kaza sayısı yüzde 24, can kaybı yüzde 30 azaldı. Yaya can kaybı yüzde 17 azalırken, motosiklet kazalarında can kaybı yüzde 18 düştü' bilgisini paylaştı. Okul servisleri, çakarlı araçlar ve ticari taksilerde denetimlerin sürdüğü aktarıldı.

Orman yangınları ve ağaçlandırma

Yaz mevsimi ve kuraklık nedeniyle ormanların risk altında olduğunu söyleyen Gül, 'Tüm imkanları seferber ettik. Buna rağmen 85 orman yangını meydana geldi, 218 hektar ormanlık alan zarar gördü. Zarar gören alanlar 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde yeniden ağaçlandırılacak' dedi.

Toplantıya katılanlar

Toplantıda Vali Gül'e, Vali Yardımcısı Nail Anlar, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Tezel eşlik etti.

İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih'teki Valilik binasında gerçekleştirilen emniyet verileri aylık değerlendirme toplantısında, bu yılın ilk 9 ayına ilişkin güncel emniyet verilerini açıkladı. Toplantıda, Vali Gül'e, Vali Yardımcısı Nail Anlar (sol 2), İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu (solda), İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız (sağ 2) ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Tezel (sağda) eşlik etti.