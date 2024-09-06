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İstanbul'da 9 Eylül'de Toplu Ulaşım Ücretsiz

İstanbul'da 9 Eylül'de okulların açılmasıyla birlikte toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 12:10
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 12:10
İstanbul'da 9 Eylül'de Toplu Ulaşım Ücretsiz

İstanbul'da Ücretsiz Toplu Ulaşım Duyurusu

İstanbul'da okulların açıldığı 9 Eylül Pazartesi günü, toplu ulaşım araçları 06.00-16.00 saatleri arasında ücretsiz hizmet verecek. Bu uygulama, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından duyuruldu.

Okul Servisleri ve Trafik Kontrolü

İBB, 9 Eylül tarihinde 17 bin okul servisinin trafiğe katılacağını belirtti. Ayrıca, İBB yetkilileri üç gün boyunca şehirdeki trafik akışını izlemek ve gerekli müdahaleleri sağlamak için nöbet tutacaklar.

Uygulama kapsamında, bilet entegrasyonuna dahil tüm toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verirken, İSPARK da okul servislerine ilk gün ücretsiz park imkanı sunacak.

Ek Seferler ve Vapur Hizmetleri

İETT, okulların açılmasıyla birlikte her gün 1716 ek sefer düzenlemeyi planlarken, Metro İstanbul da 435 ilave sefer gerçekleştirecek. Ayrıca, ilk iki gün okul servis araçları, arabalı vapurlardan öncelikli olarak yararlanma hakkına sahip olacak.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Sirkeci-Harem hattında yaya yolcuları ücretsiz seyahat edebilecekler. Ancak, Şehir Hatları da kış tarifesine geçiş yapacağını duyurdu.

Zabıta ve Trafik Denetimi

Okullarda güvenli ve düzenli bir trafik akışı sağlamak amacıyla, 113 ekipten oluşan 259 zabıta personeli görev alacak. Bu personel, okullara yakın bölgelerde denetim yaparak yönlendirme sağlayacak.

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