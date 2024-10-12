İstanbul'da ABD'nin İsrail'e Desteği Protesto Edildi

Medya Platformu Derneği'nin öncülüğünde ve Asım'ın Nesli Sosyal Medya Platformu işbirliğiyle düzenlenen "Uluslararası Özgür Filistin Kongresi" sonrasında, İstanbul'da ABD'nin İsrail'e olan desteği protesto edildi.

Başkonsolosluk Önünde Toplandılar

Sarıyer'deki ABD Başkonsolosluğu önünde toplanan grup, kongre sonrası bir araya geldi. Etkinlikte, Kongre Koordinatörü ve Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Palabıyık, Filistin halkının haklı mücadelesini savundu. Prof. Palabıyık, "Gazze, din ve uluslararası hukuk açısından onurlu bir direniş sergilemektedir" şeklinde konuştu.

Gazze’nin Önemi Vurgulandı

Palabıyık, Gazze'nin Osmanlı mirasının ve cihadın son kalelerinden biri olduğunu belirterek, "Gazze düşmemelidir. Devlet ve Cumhurbaşkanımız, Gazze'nin yanındadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın, 'Bedeli ne olursa olsun İsrail'in karşısında duracağız' ifadesi, halkımıza ve akademik camiaya cesaret vermiştir" dedi.

ABD'nin Tavrı Eleştirildi

Palabıyık, ABD’nin parlamentosunda Netanyahu'yu ayakta alkışlamasını da eleştirerek, "Bu durumu küresel vicdana duyurmak ve bu tavrı kabul etmediğimizi belirtmek amacıyla burada toplandık" diye ekledi.

Dua Etmek İçin Bir Araya Geldiler

Açıklamanın ardından grup, Gazze'de yaşamını yitirenler için dua etti.

Medya Platformu Derneği öncülüğünde, Asım'ın Nesli Sosyal Medya Platformu işbirliğinde düzenlenen "Uluslararası Özgür Filistin Kongresi"nin ardından platform üyeleri, İsrail'e destek veren ABD'yi İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto etti.

Medya Platformu Derneği öncülüğünde, Asım'ın Nesli Sosyal Medya Platformu işbirliğinde düzenlenen "Uluslararası Özgür Filistin Kongresi"nin ardından platform üyeleri, İsrail'e destek veren ABD'yi İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto etti.

Medya Platformu Derneği öncülüğünde, Asım'ın Nesli Sosyal Medya Platformu işbirliğinde düzenlenen "Uluslararası Özgür Filistin Kongresi"nin ardından platform üyeleri, İsrail'e destek veren ABD'yi İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto etti.

Medya Platformu Derneği öncülüğünde, Asım'ın Nesli Sosyal Medya Platformu işbirliğinde düzenlenen "Uluslararası Özgür Filistin Kongresi"nin ardından platform üyeleri, İsrail'e destek veren ABD'yi İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto etti.