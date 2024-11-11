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İstanbul'da ABD-Türkiye İlişkileri Ele Alındı

ABD başkanlık seçimleri sonrası düzenlenen panelde Türkiye-ABD ilişkileri ve NATO çerçevesindeki potansiyel değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 21:32
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 21:48
İstanbul'da ABD-Türkiye İlişkileri Ele Alındı

İstanbul'da ABD-Türkiye İlişkileri Konuşuldu

İstanbul'da, ABD başkanlık seçimlerinin ardından düzenlenen "Gelecek Bağlar: NATO Çerçevesinde Seçim Sonrası Dönemde ABD-Türkiye İlişkileri" başlıklı panelde, Washington-Ankara ilişkilerinin geleceği masaya yatırıldı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlik, ABD'nin 47. Başkanı olarak göreve başlayacak Donald Trump dönemi ile ilişkileri incelemek üzere düzenlendi.

Panelin Detayları

Panelin moderatörlüğünü eski ABD'nin Bakü Büyükelçisi Matthew Bryza üstlenirken, konuk konuşmacılar arasında 14. NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı emekli General James L. Jones ve 19. NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı emekli General Tod D. Wolters yer aldı.

Jones’tan Değerlendirmeler

James L. Jones, "demokrasiler ve otokrasiler arasındaki tarihi savaş dönemine" tanıklık ettiklerini belirterek, "Yeni dönemde Türkiye-ABD ilişkilerinin potansiyelinin hayal edebileceğim kadar iyi olduğuna inanıyorum," ifadelerini kullandı. Jones, bu ilişkileri, "küresel etkileri olan harika bir ikili ilişki" olarak tanımladı.

Ayrıca, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi ve 2003'te Irak'ın işgali konularına da değinen Jones, Washington'un bu süreçte müttefikleriyle yeterince istişare etmemesinin hatalı olduğuna dikkat çekti.

Wolters’tan Türkiye’nin Rolü

Tod D. Wolters, Türk ordusuyla olan işbirliğine vurgu yaparak, "Türk ordusuyla yan yana çalışarak yüksek derecede hazırlıklı olmayı öğrendik," dedi. Wolters, Türkiye'nin zorlu bir ortamda nasıl var olunacağına dair küresel bir örnek sunduğunu belirtti.

Erdoğan'ın diyalog kurma konusundaki yeteneğine değinen Wolters, Türkiye’nin güvenlik ve çatışmayı önleme konusundaki çabalarını önemsediğini dile getirdi. Ayrıca, Türkiye’nin Libya ve Suriye'deki askeri stratejilerine de dikkat çekerek, tehditlerin cerrahi bir şekilde etkisiz hale getirilmesine vurgu yaptı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyinin (TAİK) ev sahipliğinde, ABD'de...

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyinin (TAİK) ev sahipliğinde, ABD'de yapılan başkanlık seçimlerinin ardından "Gelecek Bağlar: NATO Çerçevesinde Seçim Sonrası Dönemde ABD-Türkiye İlişkileri" başlıklı panel düzenlendi. Moderatörlüğünü ABD'nin eski Bakü Büyükelçisi Matthew Bryza'nın (solda) yaptığı panelde, 14. NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı emekli General James L. Jones (ortada) ve 19. NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı emekli General Tod D. Wolters (sağda) konuşma yaptı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyinin (TAİK) ev sahipliğinde, ABD'de...

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyinin (TAİK) ev sahipliğinde, ABD'de yapılan başkanlık seçimlerinin ardından "Gelecek Bağlar: NATO Çerçevesinde Seçim Sonrası Dönemde ABD-Türkiye İlişkileri" başlıklı panel düzenlendi. Moderatörlüğünü ABD'nin eski Bakü Büyükelçisi Matthew Bryza'nın (solda) yaptığı panelde, 14. NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı emekli General James L. Jones (ortada) ve 19. NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı emekli General Tod D. Wolters (sağda) konuşma yaptı.

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