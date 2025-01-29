DOLAR
35,77 -0,11%
EURO
37,19 0,36%
ALTIN
3.170,8 0,14%
BITCOIN
3.646.453,46 -0,52%

İstanbul'da Adab-ı Muaşeret Çalıştayı Düzenlendi

İstanbul Türkçesiyle konuşan erdemli nesiller yetiştirmek amacıyla 'Adab-ı Muaşeret Çalıştayı' gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 15:02
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 16:08
İstanbul'da Adab-ı Muaşeret Çalıştayı Düzenlendi

İstanbul'da Adab-ı Muaşeret Çalıştayı Düzenlendi

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Doğan, 'Çocuğun yanlış öğrenmesinde en önemli etken çelişkidir,' diyerek adabımuaşeret kurallarının önemine dikkat çekti.

Birlik Vakfı ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmen Akademilerinin işbirliğiyle düzenlenen 'Adab-ı Muaşeret Çalıştayı', öğrencilerin İstanbul Türkçesi ile iletişim becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor. Çalıştay, 'nezaket, zarafet, hitabet ve adabımuaşeret' temalı atölye ve seminerlerin yanı sıra drama oyunları da içeren etkinliklerle zenginleştirildi.

Projenin koordinatörü Hasan Kocaboğa, 'Nezaket, zarafet ve hitabet konularını İstanbul okullarında gündem haline getirerek erdemli nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz,' açıklamasını yaptı. Kocaboğa, okullarda her hafta 36 tema üzerinde durulacağını ve bu temaların hitap etme, dinleme, ve toplu taşımada adabımuaşeret gibi konuları içerdiğini belirtti.

Prof. Dr. Sefa Bulut ise adabımuaşeret kurallarının her yaş grubunu ilgilendirdiğini vurguladı. Bulut, toplumdan kopukluk hissinin yaygın olduğunu ifade ederek, 'Etkili bir davranış değişikliği için yetişkinlerin de örnek teşkil etmesi gerekiyor,' dedi.

Uşak Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İdris Kabalcı da, Çin örneği üzerinden adabımuaşeret kurallarının önemini vurguladı. Kabalcı, 'Çin'de nüfus kalabalığına rağmen insanların adabımuaşeret kurallarına uyması dikkat çekiyor,' sözlerini ekledi.

Bu hızlı değişim sürecinde, 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' çerçevesinde öğrencilerin adabımuaşeret ilkelerine uyması ve İstanbul Türkçesi ile konuşabilen bireyler olarak yetişmesi hedefleniyor. Çalıştay, öğretmenler ile velilerin rol model olmasını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Birlik Vakfı ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmen Akademilerince, İstanbul Türkçesiyle...

Birlik Vakfı ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmen Akademilerince, İstanbul Türkçesiyle konuşma becerisine sahip öğrencilerin yetişmesi amacıyla "Adab-ı Muaşeret Çalıştayı" düzenlendi.

Birlik Vakfı ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmen Akademilerince, İstanbul Türkçesiyle...

Birlik Vakfı ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmen Akademilerince, İstanbul Türkçesiyle konuşma becerisine sahip öğrencilerin yetişmesi amacıyla "Adab-ı Muaşeret Çalıştayı" düzenlendi.

İLGİLİ HABERLER

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İngiltere'de İklim Aktivistlerine Destek Eylemi: Just Stop Oil Grubunun Duruşması Öncesi Gösteriler
2
Ressam Oğuz Tığlı, Son Yolculuğuna Datça'da Uğurlandı
3
Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 21 Şüpheli Tutuklandı
4
İspanya'da Devlet Başsavcısı İlk Kez Sanık Olarak Mahkemede İfade Verdi
5
İsrail, Batı Şeria'da 10 Ev ve Bir Lokantayı Yıktı
6
Gazze Şeridi'nde 10 Günde 422 Cansız Bedene Ulaşıldı
7
Samsun'da Hurda Araç Ruhsatı Çalan İki Zanlı Serbest Bırakıldı

Bakanlık'tan Gaziantep'e Ucuza Arsa Satışı Müjdesi

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!

İstanbul'da Bedava Otopark Dönemi Başlıyor: Halkbank ve İSPARK İşbirliği

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı

İzmir'de 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Eğitim Fırsatı