İstanbul'da Adab-ı Muaşeret Çalıştayı Düzenlendi

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Doğan, 'Çocuğun yanlış öğrenmesinde en önemli etken çelişkidir,' diyerek adabımuaşeret kurallarının önemine dikkat çekti.

Birlik Vakfı ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmen Akademilerinin işbirliğiyle düzenlenen 'Adab-ı Muaşeret Çalıştayı', öğrencilerin İstanbul Türkçesi ile iletişim becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor. Çalıştay, 'nezaket, zarafet, hitabet ve adabımuaşeret' temalı atölye ve seminerlerin yanı sıra drama oyunları da içeren etkinliklerle zenginleştirildi.

Projenin koordinatörü Hasan Kocaboğa, 'Nezaket, zarafet ve hitabet konularını İstanbul okullarında gündem haline getirerek erdemli nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz,' açıklamasını yaptı. Kocaboğa, okullarda her hafta 36 tema üzerinde durulacağını ve bu temaların hitap etme, dinleme, ve toplu taşımada adabımuaşeret gibi konuları içerdiğini belirtti.

Prof. Dr. Sefa Bulut ise adabımuaşeret kurallarının her yaş grubunu ilgilendirdiğini vurguladı. Bulut, toplumdan kopukluk hissinin yaygın olduğunu ifade ederek, 'Etkili bir davranış değişikliği için yetişkinlerin de örnek teşkil etmesi gerekiyor,' dedi.

Uşak Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İdris Kabalcı da, Çin örneği üzerinden adabımuaşeret kurallarının önemini vurguladı. Kabalcı, 'Çin'de nüfus kalabalığına rağmen insanların adabımuaşeret kurallarına uyması dikkat çekiyor,' sözlerini ekledi.

Bu hızlı değişim sürecinde, 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' çerçevesinde öğrencilerin adabımuaşeret ilkelerine uyması ve İstanbul Türkçesi ile konuşabilen bireyler olarak yetişmesi hedefleniyor. Çalıştay, öğretmenler ile velilerin rol model olmasını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Birlik Vakfı ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmen Akademilerince, İstanbul Türkçesiyle konuşma becerisine sahip öğrencilerin yetişmesi amacıyla "Adab-ı Muaşeret Çalıştayı" düzenlendi.

Birlik Vakfı ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmen Akademilerince, İstanbul Türkçesiyle konuşma becerisine sahip öğrencilerin yetişmesi amacıyla "Adab-ı Muaşeret Çalıştayı" düzenlendi.