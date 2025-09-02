İstanbul'da Ağustos'ta 2 bin 578 Hükümlü ve 5 bin 201 Şüpheli Yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 1-31 Ağustos tarihleri arasında geniş çaplı operasyon düzenledi

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, 1-31 Ağustos tarihlerinde "kasten öldürme", "silahla yağma", "cinsel saldırı", "hırsızlık", "dolandırıcılık", "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda, 59 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Enver K.O'nun da aralarında bulunduğu 2 bin 578 zanlı yakalandı.

Yakalanan hükümlülerden 54'ünün 20 yıldan fazla, 140'ının 10 ila 20 yıl arasında, 298'inin 5 ila 10 yıl arasında ve 2 bin 86'sının 5 yıldan az hapis cezasına sahip olduğu öğrenildi.

Ayrıca, aranma kaydı bulunan 5 bin 201 şüpheli de polis ekiplerince yakalanarak işlemleri için ilgili bölgedeki polis merkezlerine sevk edildi.

Toplamda 7 bin 779 kişi, işlemlerinin yapılması üzere ilgili polis merkezlerine teslim edildi.