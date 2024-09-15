İstanbul'da Aile Değerlerine Destek Gösterisi Başladı

LGBT propagandasına karşı düzenlenen Büyük Aile Buluşması, İstanbul'da yoğun katılımla başladı.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 15:10
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 15:10
İstanbul'da Aile Değerlerine Destek Gösterisi Başladı

İstanbul'da Aile Değerlerine Destek Gösterisi Başladı

İstanbul'da, "Dursun Bu Hayasızca Akın" sloganı ile LGBT propagandasına karşı düzenlenen Büyük Aile Buluşması ve Sessiz Yürüyüş, etkileyici bir kalabalıkla Fatih'teki Saraçhane Anıt Parkı'nda başladı.

Etkinlikte Neler Yaşandı?

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve ailelerin bulunduğu etkinlikte katılımcılar, ellerinde Türk bayraklarıyla parkta toplandılar. Yaklaşık 400 sivil toplum kuruluşu bu etkinliğe destek verdi. Toplanan kalabalık, "Dursun bu Hayasızca Akın", "Aileyi korumak milli güvenlik meselesidir", "Sosyokültürel teröre dur de" gibi sloganlarla LGBT karşıtı mesajlar verdiler.

Yağmura Rağmen Kalabalık Bir Araya Geldi

İstanbul'daki aralıklarla yağan yağmura rağmen, etkinliğe büyük ilgi gösterildi. Katılımcılar, "Ailemize anayasal koruma istiyoruz", "Aileye savaş açanlara geçit verme" ve "Çocuklar için sesini yükselt" yazılı dövizler taşıdılar. Ayrıca alanda oluşturulan ekranlarda, uzmanların cinsiyetsizleştirmeye dair konuşmalarının yer aldığı videolar gösterildi.

Etkinlik, akademisyenler, sanatçılar, sporcular ve yazarların selamlamaları ile renklenirken, katılımcılar yürüyüşe çıkarak, Saraçhane'den Beyazıt Meydanı'na doğru ilerleyecekler.

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