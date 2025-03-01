İstanbul'da Aile İftarı Düzenlendi

İstanbul'da, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi işbirliğiyle 'Aile İftarı' gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 01.03.2025 21:49
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 22:03
İstanbul'da Aile İftarı Düzenlendi

İstanbul'da, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen 'Aile İftarı' etkinliği, Binbirdirek Sarnıcı'nda gerçekleştirildi. Ramazan ayının ilk iftarında bir araya gelen katılımcılar, tarihi mekanda özel bir deneyim yaşarken, dayanışma ve yardımlaşmanın önemine de dikkat çekildi.

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdür Yardımcısı Levent Çetin, programda yaptığı konuşmada, vakıf geleneğinin vazgeçilmez kurallarından biri olan 'Şart-ı vakıf, nass-ı şari gibidir' ilkesini hatırlatarak, "Vakfedenin şartı, Allah ve Resulünün sözü gibidir. Bizler de bu düsturla hareket ederek, ecdadımızın bize miras bıraktığı vakıf geleneğinin kıyamete kadar sürdürülmesi ve vakfiye şartlarının en doğru şekilde uygulanması noktasında gayret ediyoruz," dedi.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek ise dayanışmanın ve yardımlaşmanın önemini vurgulayarak, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün iftar sofraları düzenlemek suretiyle vakıf kültürünü yaşattığını ifade etti. Şimşek, bu buluşmaların vakıf medeniyetini paylaşma ve dayanışma ruhunun toplu olarak yaşatılması için bir fırsat olduğunu belirtti.

Üniversitenin sorumluluklarını akademik ve kültürel anlamda üstlenmeye devam ettiğini dile getiren Şimşek, bu etkinliğin düzenlenmesinde katkı sunmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Ayrıca birlikteliklerinin daim olması ve sofralardaki bereketin hayatlarından eksik olmaması temennisinde bulundu.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Mevlüt Uysal ise Ramazan ayının dostluğun, samimiyetin, birlik ve beraberliğin hatırlandığı bir dönem olduğunu ifade etti. Uysal, ailelerin sıkıntılı günler geçirdiği bir dönemde, Ramazan'ın aile yapılarına huzur getirmesini diledi.

İftar programına akademisyenler, aileler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik, toplumsal dayanışmayı pekiştiren anlamlı bir buluşma olarak kaydedildi.

İstanbul'da, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi işbirliğiyle "Aile...

İstanbul'da, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi işbirliğiyle "Aile İftarı" verildi. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek, Binbirdirek Sarnıcı'ndaki iftar programına katılarak konuşma yaptı.

İstanbul'da, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi işbirliğiyle "Aile...

İstanbul'da, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi işbirliğiyle "Aile İftarı" verildi. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek, Binbirdirek Sarnıcı'ndaki iftar programına katılarak konuşma yaptı.

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