İstanbul'da Aile Kurumunun Korunması İçin Protokol İmzalandı

İstanbul'da Aile Kurumunu Korumak İçin İşbirliği Protokolü İmzalandı

İstanbul'da aile kurumunun korunmasına yönelik önemli bir adım atıldı. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul Aile Vakfı, Uluslararası Dini Yayıncılar Derneği ve Uluslararası Çocuk Yayıncıları Derneği arasında işbirliği protokolü imzalandı. Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen "Aile Bütünlüğünü Bozan Akımlara Karşı Aile Müessesesini Korumak İçin Bir Aradayız" başlıklı tören, önemli katılımcıları bir araya getirdi.

İstanbul Aile Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Üner Karabıyık, konuşmasında, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne vurgu yaparak, bu olayın milletin bir arada duruşunu gösterdiğini ifade etti. "Bu değerlerin yaşayabilmesi ancak aile ocağının korunmasıyla mümkün" diyen Karabıyık, aile kurumunun önemine dikkat çekti.

Farkındalık Etkinlikleri ve Projeler

Protokol çerçevesinde, yıl boyunca aile teması üzerine çeşitli etkinlikler gerçekleştirileceği belirtildi. Karabıyık, "Bu yılın, Cumhurbaşkanlığımız tarafından 'Aile Yılı' ilan edilmiş olması çok önemli. Bizim de bunu layıkıyla değerlendirmemiz gerekiyor," ifadelerini kullandı.

Bireyden ziyade aileyi ön plana çıkaran projelerin önemine dikkat çeken Karabıyık, dünya genelinde farkındalık projelerinin hayata geçirilmesinin hedeflendiğini kaydetti. İnsani gelişmişlik endeksindeki ilk 50 ülkenin kadın başına doğum oranlarının 2,1’in altında olması, bu süreçteki en büyük tehditler arasında yer aldığını belirtti.

Projenin Kapsamı ve Amaçları

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nin desteği ile, aile alanında kaleme alınmış çalışmaların literatür taraması yapılacak. Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, dünya genelindeki önemli aile çalışmalarını tespit edip kamuoyuna sunacak.

Protokol kapsamında aile temalı kitapların yaygınlaştırılması ve neslin korunmasına yönelik kılavuzlar oluşturulması hedefleniyor. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, 2025 yılında gerçekleştirilecek "Aile Bilinci Sempozyumu"na ev sahipliği yapacak. Sempozyum öncesinde uluslararası desteklerin alınması da planlanıyor.

Bu işbirliği, aile olgusunun korunması adına atılan önemli bir adım olarak nitelendirilirken, toplumun her kesimine ulaşmayı hedefliyor.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul Aile Vakfı, Uluslararası Dini Yayıncılar Derneği ve Uluslararası Çocuk Yayıncıları Derneği arasında, aile kurumunun korunması amacıyla işbirliği protokolü imzalandı. Rami Kütüphanesi'nde gerçekleşen "Aile Bütünlüğünü Bozan Akımlara Karşı Aile Müessesesini Korumak İçin Bir Aradayız" başlıklı imza törenine İstanbul Aile Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Üner Karabıyık (sol 2), Uluslararası Dini Yayıncılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Hakkı Akıncı (sağ 2), İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Hasan Kamil Yılmaz (sağda) ve Uluslararası Çocuk Yayıncıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tayfur Esen iş birliği protokolünü imzaladı.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul Aile Vakfı, Uluslararası Dini Yayıncılar Derneği ve Uluslararası Çocuk Yayıncıları Derneği arasında, aile kurumunun korunması amacıyla işbirliği protokolü imzalandı. Rami Kütüphanesi'nde gerçekleşen "Aile Bütünlüğünü Bozan Akımlara Karşı Aile Müessesesini Korumak İçin Bir Aradayız" başlıklı imza törenine İstanbul Aile Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Üner Karabıyık (sol 2), Uluslararası Dini Yayıncılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Hakkı Akıncı (sağ 2), İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Hasan Kamil Yılmaz (sağda) ve Uluslararası Çocuk Yayıncıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tayfur Esen iş birliği protokolünü imzaladı.