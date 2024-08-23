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İstanbul'da Air Montenegro İptalleri Protesto Edildi

Air Montenegro'nun İstanbul-Tivat seferlerini iptal etmesi üzerine yolcular toplu protestoya katıldı.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 17:21
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 17:27
İstanbul'da Air Montenegro İptalleri Protesto Edildi

İstanbul Havalimanı'nda Protesto

Karadağ'a ait hava yolu şirketi Air Montenegro, İstanbul'dan Tivat'a yapılması planlanan seferlerini iptal etti. Dün ve bugün için yerel saatle yapılan seferlerin iptali sonucu, bir grup yolcu Havalimanı'nda protesto düzenledi.

Yolcular Mağdur Oldu

İptal edilen seferin ardından yaklaşık 200 yolcu, çevredeki otellere yerleştirildi. Bugün, tekrar havalimanına gelen yolcular, sabah planlanan seferin de iptal olduğu bilgisini aldı.

Yolcular, hava yolu şirketi ve yer hizmetleri ekiplerinin kendileriyle yeterince ilgilenmediğini belirterek, alkışlarla protesto gerçekleştirdi. Bu duruma karşı çıkan yolcular, firma temsilcileri ile tartıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri, gerilimi azaltmak için müdahale etti.

Yolcuların Tepkileri

Yolculardan Farid Hasanov, uçuşların iptal edilmesi nedeniyle büyük mağduriyet yaşadıklarını ifade etti. Hasanov, "Resmi açıklama olmadan sürekli bekliyoruz," diyerek çileli anlarını paylaştı.

Diğer bir yolcu Alperen Erciyas ise, yeni bir uçuş düzenlenmediğini belirtti ve acil olarak Tivat'a gitmek istediklerini vurguladı.

Çözüm Arayışları

Protesto esnasında, polis ekibi yolcuların şikayetlerini dinleyerek, firma yetkilileri ile görüşmeler sağladı. Air Montenegro, başka bir hava yolu şirketinden uçak kiraladığını bildirirken, bazı yolcularan Tivat'a gönderileceği öğrenildi.

Karadağ'ın hava yolu şirketi Air Montenegro'nun İstanbul'dan Tivat'a yapılması planlanan dün ve...

Karadağ'ın hava yolu şirketi Air Montenegro'nun İstanbul'dan Tivat'a yapılması planlanan dün ve bugünkü seferlerini iptal etmesi nedeniyle bir grup yolcu protestoda bulundu.

Karadağ'ın hava yolu şirketi Air Montenegro'nun İstanbul'dan Tivat'a yapılması planlanan dün ve...

Karadağ'ın hava yolu şirketi Air Montenegro'nun İstanbul'dan Tivat'a yapılması planlanan dün ve bugünkü seferlerini iptal etmesi nedeniyle bir grup yolcu protestoda bulundu.

Karadağ'ın hava yolu şirketi Air Montenegro'nun İstanbul'dan Tivat'a yapılması planlanan dün ve...

Karadağ'ın hava yolu şirketi Air Montenegro'nun İstanbul'dan Tivat'a yapılması planlanan dün ve bugünkü seferlerini iptal etmesi nedeniyle bir grup yolcu protestoda bulundu.

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