İstanbul'da Akşam Trafiği Yoğunluğu Artıyor

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu %72'ye ulaşırken, Anadolu Yakası'nda bu oran %80 olarak ölçüldü.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 18:46
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 18:46
İstanbul'da Akşam Trafiği Yoğunluğu Artıyor

İstanbul'da Akşam Trafiği Sıkışıklığı Yaşanıyor

İstanbul'da akşam saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu gözlemleniyor. Hafta tatilini dışarıda geçirmek isteyenler ile iş dönüşü yola çıkanların etkisiyle kentin bazı noktalarında trafik sıkışıklığı artmış durumda.

Avrupa Yakası'nda Sıkışıklık

Özellikle Avrupa Yakası'nda, Edirne istikametinde Merter'den başlayarak Beylikdüzü'ne kadar uzanan bir trafik oluşmuşken, Ankara istikametinde ise Topkapı'dan Haliç Köprüsü'ne kadar yoğunluk izleniyor. Ayrıca, Çağlayan-Okmeydanı ve Mecidiyeköy-Zincirlikuyu yönlerinde her iki istikamette de sürücüler zorluk çekiyor.

Anadolu Yakası'nda Durum

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kadıköy ve Kartal arasında çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor. TEM Otoyolu üzerinde ise Ataşehir ve Sancaktepe arasında araçlar yavaş ilerliyor.

Trafik Verileri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CepTrafik haritası verilerine göre, kent genelinde trafik yoğunluğu %72'ye kadar yükselirken, Avrupa Yakası'nda %67, Anadolu Yakası'nda ise %80 olarak belirtiliyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de geçişlerde uzayan yoğunluk, Uzunçayır'dan itibaren başlamaktadır.

Sahil yolunda Samatya ve Yenikapı arasındaki yoğunluk, Avrasya Tüneli girişine doğru azalırken, TEM Otoyolu'nda Seyrantepe ve Maslak bölgelerinde de sıkışıklık yaşanıyor.

Şile Otoyolu'nda, Ümraniye'den Altunizade'ye kadar olan bölümde de trafik yoğunluğu dikkat çekiyor. Kentte, hafta tatilini dışarıda geçirmek isteyenlerin etkisiyle metrobüs, otobüs ve tramvay aktarma istasyonlarında da yer yer kalabalıklar görülmekte.

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