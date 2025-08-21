DOLAR
İstanbul'da Akşam Trafiği Yoğunluğu: Kent Genelinde %72

Mesai çıkışı nedeniyle İstanbul'da akşam saatlerinde toplu taşıma ve yollarda yoğunluk yaşanıyor; kent genelinde trafik yoğunluğu %72 olarak ölçüldü.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 19:57
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 20:14
İstanbul'da Akşam Trafiğinde Yoğunluk

Megakentte mesai çıkışının etkisiyle akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Evlerine gitmeye çalışan İstanbullular tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluştururken, araç trafiğinde sürücülerin yavaş ilerlediği gözlendi.

Etkilenen güzergâhlar

Anadolu Yakası: D-100 kara yolu Acıbadem-Kozyatağı istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Çamlıca gişelerden başlayan trafik Kartal'a kadar etkisini gösteriyor. TEM Otoyolu'nda da Ataşehir ile Ümraniye arasında yoğun trafik etkili oluyor.

Avrupa Yakası: D-100 kara yolu Okmeydanı mevkiinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçişine ve TEM Otoyolu Hasdal-Seyrantepe mevkiinden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda Mahmutbey gişelerinden Avcılar gişelerine kadar çift yönlü yoğunluk gözleniyor. Basın Ekspres Yolu'nda da her iki yönde yoğun trafik dikkati çekiyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre, akşam saatlerinde kent genelinde trafik yoğunluğu %72 olarak ölçüldü.

Megakentte mesai çıkış saatinin de etkisiyle Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Cevizlibağ mevkisi Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

