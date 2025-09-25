İstanbul'da Akşam Trafiği Yüzde 72'ye Yükseldi

İstanbul'da akşam mesaisi sonrası trafik yoğunluğu yüzde 72'ye çıktı; köprü girişleri, ana arterler ve toplu taşıma duraklarında yoğunluk yaşanıyor.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 19:52
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 19:52
İstanbul'da Akşam Trafiği Yüzde 72'ye Yükseldi

İstanbul'da akşam saatlerinde yoğun trafik

İstanbul'da haftanın dördüncü iş gününde akşam saatlerinde trafik yoğunluğu göze çarpıyor. Mesainin bitmesiyle birlikte araçlar ana arter, cadde ve ara yollarda güçlükle ilerliyor.

Anadolu Yakası'nda öne çıkan noktalar

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Ankara istikametinde Kadıköy ile Kartal arasında, Edirne istikametinde ise Kartal, Pendik ve Tuzla güzergahlarında yoğunluk dikkat çekiyor.

TEM Otoyolunda Ankara istikametinde Acıbadem'den başlayan trafik Ataşehir'e kadar devam ederken; Edirne istikametinde Ataşehir, Sancaktepe ve Sultanbeyli arasında araçlar ağır ilerliyor.

Şile Otoyolu'nda da Altunizade'den Ümraniye'ye kadar araç yoğunluğu gözleniyor.

Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nin girişleri ve bu noktalara bağlanan yollarda trafik yoğunluğu sürüyor.

Avrupa Yakası'nda yoğunluktaki ana arterler

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Beylikdüzü, Avcılar, Haramidere, Yenibosna, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü ve Okmeydanı civarlarında trafik etkili oluyor.

Anadolu Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde, ayrıca Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu çevresinde araçlar güçlükle ilerliyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde ise Maslak ve Seyrantepe bölümlerinde yoğunluk sürüyor.

TEM Otoyolu'nun Edirne istikametinde Bahçeşehir ve Mahmutbey hattında trafik etkili olurken, Basın Ekspres yolunda da ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Toplu taşıma ve İBB verileri

İş çıkışında toplu ulaşım kullanan yolcular, aktarmaların yapıldığı metro, metrobüs ve otobüs duraklarında yoğunluk oluşturuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) CepTrafik uygulaması verilerine göre kent genelinde trafik yoğunluğu %72'ye çıktı. Bölgesel dağılımda trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda %76, Anadolu Yakası'nda ise %69 seviyelerine ulaştı.

