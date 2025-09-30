İstanbul'da Akşam Trafik Yoğunluğu %74'e Ulaştı

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu

İstanbul'da haftanın ikinci iş gününde akşam saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Mesainin bitmesiyle birlikte araçlar ana arter, cadde ve ara yollarda güçlükle ilerliyor.

Anadolu Yakası

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Ankara istikametinde Kadıköy ile Kartal arasında, Edirne yönünde ise Kartal, Pendik ve Tuzla arasında trafik yoğun seyrediyor. TEM Otoyolu Ankara istikametinde Acıbadem'den başlayan trafik, Ataşehir'e kadar devam ediyor.

Köprü ve Tünel Geçişleri

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerin sağlandığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nin girişleri ve buralara bağlanan yollarda da trafik yoğunluğu gözleniyor.

Avrupa Yakası

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolunda Yenibosna, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü ve Okmeydanı'nda ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik ağır seyrediyor. Çağlayan, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu'da ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde ise Maslak ve Seyrantepe'de araçlar güçlükle ilerliyor.

Toplu Taşıma ve İBB Verileri

İş çıkışında toplu ulaşım araçlarını kullanan yolcular, aktarmaların yapıldığı metro, metrobüs ve otobüs duraklarında da yoğunluk oluşturdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelinde trafik yoğunluğu %74 ölçüldü. Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda %70, Anadolu Yakası'nda ise %74'e kadar ulaştı.

