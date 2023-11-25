İstanbul’da Alarm! Pazar Gününe Dikkat

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, eski adıyla Twitter yeni adıyla X paylaşım platformundan yaptığı paylaşımda İstanbul'da pazar günü lodosun şiddetli esmesi uyarısında bulundu. Ökten, lodosun hızının 90 kilometreyi geçebileceğini belirtti.

Pazar Sabahı Lodos Fırtınası Olacak

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, X paylaşım platformunda bulunan hesabından önemli bir uyarıda bulundu. Ökten, İstanbul'da pazar günü lodosun etkili olacağını ve hızının 90 kilometreyi aşabileceğini söyledi.

Ökten, paylaşımında "Pazar sabahı İstanbul'da lodos'un hızı 90 km'yi aşacak..." ifadelerini kullandı. Ökten, lodosun olası olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaya davet etti.





Lodos Neden Olur?

Lodos, güneybatıdan esen ılık ve nemli bir rüzgardır. Lodos, Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç merkezlerinin etkisiyle ortaya çıkar. Lodos, hava sıcaklığını artırır, nem oranını yükseltir, deniz seviyesini yükseltir, yağış getirir ve deniz ulaşımını olumsuz etkiler. Lodos, özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde sıkça görülür.