İstanbul’da Alarm! Pazar Gününe Dikkat

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, İstanbul’da pazar sabahı lodosun hızının 90 kilometreyi aşacağını ve vatandaşların tedbirli olması gerektiğini söyledi

İstanbul’da Alarm! Pazar Gününe Dikkat
Yayın Tarihi:

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, eski adıyla Twitter yeni adıyla X paylaşım platformundan yaptığı paylaşımda İstanbul'da pazar günü lodosun şiddetli esmesi uyarısında bulundu. Ökten, lodosun hızının 90 kilometreyi geçebileceğini belirtti.

Pazar Sabahı Lodos Fırtınası Olacak

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, X paylaşım platformunda bulunan hesabından önemli bir uyarıda bulundu. Ökten, İstanbul'da pazar günü lodosun etkili olacağını ve hızının 90 kilometreyi aşabileceğini söyledi.

Ökten, paylaşımında "Pazar sabahı İstanbul'da lodos'un hızı 90 km'yi aşacak..." ifadelerini kullandı. Ökten, lodosun olası olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaya davet etti.

kerem ökten

Lodos Neden Olur?

Lodos, güneybatıdan esen ılık ve nemli bir rüzgardır. Lodos, Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç merkezlerinin etkisiyle ortaya çıkar. Lodos, hava sıcaklığını artırır, nem oranını yükseltir, deniz seviyesini yükseltir, yağış getirir ve deniz ulaşımını olumsuz etkiler. Lodos, özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde sıkça görülür.

Öne Çıkanlar
Borcunu geri ödemeyen iller ortaya çıktı! Onlar ödeme gününde ipe un seriyor! Borcunu geri ödemeyen iller ortaya çıktı! Onlar ödeme gününde ipe un seriyor!
Başvurmayanın hakkı da parası da yanacak! Tapu sahiplerine son çağrı yapıldı Başvurmayanın hakkı da parası da yanacak! Tapu sahiplerine son çağrı yapıldı
Evi olana talih kuşu kondu! 5000 TL para iadesi kesinleşti:Tapusunu alan belediyeye koşuyor Evi olana talih kuşu kondu! 5000 TL para iadesi kesinleşti:Tapusunu alan belediyeye koşuyor
Çok Okunanlar
Başvurmayanın hakkı da parası da yanacak! Tapu sahiplerine son çağrı yapıldı Başvurmayanın hakkı da parası da yanacak! Tapu sahiplerine son çağrı yapıldı Euro 2024 karikatüründe dikkat çeken Türkiye detayı! Sosyal medyayı salladı Euro 2024 karikatüründe dikkat çeken Türkiye detayı! Sosyal medyayı salladı Tapusu olanlar belediyeye koşacak! 5 yıl geriye dönük binlerce liranız geri verilecek: Hemen başvurun Tapusu olanlar belediyeye koşacak! 5 yıl geriye dönük binlerce liranız geri verilecek: Hemen başvurun Ankara’da Asansör Gürültüsü Kavgası: Komşusunu ve Oğlunu Av Tüfeğiyle Öldürdü Ankara’da Asansör Gürültüsü Kavgası: Komşusunu ve Oğlunu Av Tüfeğiyle Öldürdü Öğrenci yurdunda dehşet veren olay! Banyodaki korkunç manzara ile karşılaşanların kanı dondu Öğrenci yurdunda dehşet veren olay! Banyodaki korkunç manzara ile karşılaşanların kanı dondu İstanbul İçin En Ciddi Uyarıyı Valilik Duyurdu: Mont, Bere, Eldiven, Atkı Ne Varsa Çıkartın İstanbul İçin En Ciddi Uyarıyı Valilik Duyurdu: Mont, Bere, Eldiven, Atkı Ne Varsa Çıkartın