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Istanbul'da alevler kontrolden çıktı: Yangında 1 can kaybı, 5 yaralı

Istanbul'da alevler kontrolden çıktı: Yangında 1 can kaybı, 5 yaralı Esenler'de bir apartmanın alt katında bulunan mobilya atölyesinde başlayan ve üst katlara da sıçrayan yangın faciaya neden oldu. Yangında 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.