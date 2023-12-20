Istanbul'da alevler kontrolden çıktı: Yangında 1 can kaybı, 5 yaralı
Esenler'de bir apartmanın alt katında bulunan mobilya atölyesinde başlayan ve üst katlara da sıçrayan yangın faciaya neden oldu. Yangında 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Esenler'de 3 katlı bir binanın alt katında bulunan mobilya atölyesinde yangın meydana geldi.
Yangın kısa sürede büyüyerek üst katlara da yayıldı. Olayı gören vatandaşlar itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Yangın sırasında apartmanda bulunan ve yaralanan 5 vatandaş, itfaiye ekiplerinin yardımıyla güvenli bir şekilde tahliye edildi.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla yakındaki hastanelere sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ederek kontrol altına aldığı binada yapılan araştırmada 3. katta oturan Nazmiye Karacadağlı'nın (80) yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Karacadağlı'nın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Yangında yaralananlardan birinin hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve durumunun ağır olduğu bildirildi.