İstanbul'da ALTE 61. Konferansı Gerçekleşti

İstanbul'da ALTE 61. Konferansı Düzenlendi

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), İstanbul'da Avrupa Dil Sınavı Geliştiricileri Birliği (ALTE) tarafından organize edilen 61. Konferansı'na ev sahipliği yaptı. Konferans, çeşitli ülkelerden dil eğitimi ve test konularında uzman katılımcıları bir araya getirdi.

Yunus Emre Enstitüsü'nden Açılış Konuşması

Konferansın açılışında söz alan YEE Başkanı Abdurrahman Aliy, etkinliği düzenlemekten duyduğu mutluluğu ifade etti. Aliy, Enstitü’nün dil öğretimi ve dil ölçme süreçlerini öncelikli olarak eşitlik ve kapsayıcılık ilkelerine göre geliştirme anlayışını benimsediğini belirtti. "Dil, kültürel bir unsur ve kimliğin parçasıdır"

Aliy, dilin iletişim aracı olmanın ötesinde kültürel bir unsur olduğunu ifade ederek, YEE'nin Türk dili ve kültürünün yaygınlaştırılması için sürdürdüğü çalışmaların önemine vurgu yaptı. "Üyesi olmaktan onur duyduğumuz ALTE'nin, dil sınavlarının kalite standartlarını tayin etme çabalarını takdir ediyoruz" dedi.

Etik ve Çeşitlilik Üzerine Vurgular

Konferansta, Georgetown Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Dil Kaynak Merkezi (AELRC) Direktörü Margaret E. Malone, etik ilkelerin önemine dikkat çekerek, dil sınavlarının çeşitlilik ve eşitlik konularında nasıl geliştirilmesi gerektiği üzerinde durdu.

British Council İngilizce Dil Araştırmaları Direktörü Barry O'Sullivan, standartlaştırılmış sınavların tarihsel süreçlerini ve evrimini ele aldı. Sınavların gerçek yaşam ihtiyaçları ile uyumlu olması gerektiğini belirtti.

Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS)

YEE, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen bireylerin dil becerilerini uluslararası standartlarda ölçmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda, 2013 yılından beri düzenlenen Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS), katılımcıların okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerini B2-C1 düzeyinde belgelemelerine imkan tanıyor. Sınav, ALTE tarafından onaylanarak uluslararası alanda geçerliliğe sahip güvenilir bir ölçme aracı haline geldi.

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) ev sahipliğinde İstanbul'da Avrupa Dil Sınavı Geliştiricileri Birliği (ALTE) 61. Konferansı düzenlendi. British Council İngilizce Dil Araştırmaları Direktörü Barry O'Sullivan konferansa katılarak konuşma yaptı.

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) ev sahipliğinde İstanbul'da Avrupa Dil Sınavı Geliştiricileri Birliği (ALTE) 61. Konferansı düzenlendi. British Council İngilizce Dil Araştırmaları Direktörü Barry O'Sullivan konferansa katılarak konuşma yaptı.