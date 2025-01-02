İstanbul'da Ambulans Geçişini Engelleyen Sürücülere 45 Bin Lira Ceza

İstanbul'da Cezalar Kesiliyor

İstanbul'da, TEM Otoyolu Bağcılar mevkisinde emniyet şeridini kullanarak ambulansın geçişini engelleyen 7 sürücüye toplamda 45 bin 73 lira ceza uygulandı.

Trafik Denetleme Ekipleri Harekete Geçti

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otoyolda emniyet şeridini kullanan sürücülerin ambulansa yol vermediği anların sosyal medyada yayımlanmasının ardından soruşturma başlattı. İlgili görüntüleri dikkate alan ekipler, plaka bilgileri üzerinden 7 araç sürücüsünü tespit etti.

Yasal İşlemler Başlatıldı

Söz konusu sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu’nun "emniyet şeridini kullanmak" maddesi gereği ayrı ayrı toplam ceza kesildi. Bu olay, ambulansların acil durumlarda geçişinin sağlanmasının ne denli hayati olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

TEM Otoyolu Bağcılar mevkisinde emniyet şeridini kullanarak ambulansın geçişini engelleyen 7 sürücüye 45 bin 73 lira ceza uygulandı.