DOLAR
35,32 0,14%
EURO
36,55 0,27%
ALTIN
2.998,49 -0,48%
BITCOIN
3.417.105,32 -2,03%

İstanbul'da Ambulans Geçişini Engelleyen Sürücülere 45 Bin Lira Ceza

TEM Otoyolu'nda ambulansın geçişini engelleyen 7 sürücüye toplamda 45 bin 73 lira ceza uygulandı.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 14:08
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 14:17
İstanbul'da Ambulans Geçişini Engelleyen Sürücülere 45 Bin Lira Ceza

İstanbul'da Cezalar Kesiliyor

İstanbul'da, TEM Otoyolu Bağcılar mevkisinde emniyet şeridini kullanarak ambulansın geçişini engelleyen 7 sürücüye toplamda 45 bin 73 lira ceza uygulandı.

Trafik Denetleme Ekipleri Harekete Geçti

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otoyolda emniyet şeridini kullanan sürücülerin ambulansa yol vermediği anların sosyal medyada yayımlanmasının ardından soruşturma başlattı. İlgili görüntüleri dikkate alan ekipler, plaka bilgileri üzerinden 7 araç sürücüsünü tespit etti.

Yasal İşlemler Başlatıldı

Söz konusu sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu’nun "emniyet şeridini kullanmak" maddesi gereği ayrı ayrı toplam ceza kesildi. Bu olay, ambulansların acil durumlarda geçişinin sağlanmasının ne denli hayati olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

TEM Otoyolu Bağcılar mevkisinde emniyet şeridini kullanarak ambulansın geçişini engelleyen 7...

TEM Otoyolu Bağcılar mevkisinde emniyet şeridini kullanarak ambulansın geçişini engelleyen 7 sürücüye 45 bin 73 lira ceza uygulandı.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Şubat ayında ARA ödeme! Ocak ayında onay alıp Şubat’ta maaşa ek yatacak

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

İlk Zam Açıklandı: O Ücretlere Yüzde 50 Zam Geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağ'da Deniz Ulaşımı Normale Döndü
2
Aydın'da Trafik Kazasında Yaralanan Çocuk Hastanede Hayatını Kaybetti
3
Antalya'da Ölü Bulunan İranlı Kardeşlerin Cenazesi Teslim Alındı
4
Niğde'de Kayıp Genç İçin Arama Çalışmaları Sürüyor
5
İstanbul'da Ambulans Geçişini Engelleyen Sürücülere 45 Bin Lira Ceza
6
Kırklareli'nde Müstakil Evde Yangın: Yangın Kontrol Altına Alındı
7
Kırklareli'nde Kar Mahsuru: 3 Teknisyen Kurtarıldı

Emeklilere Şubat ayında ARA ödeme! Ocak ayında onay alıp Şubat’ta maaşa ek yatacak

İlk Zam Açıklandı: O Ücretlere Yüzde 50 Zam Geldi

Akbank'tan Yeni Yıl Kampanyası: 1.000 TL İade Fırsatı!

Yeni Yılda Emekli Promosyonları Rekor Seviyelere Ulaşacak!

Devlet kapısında çifte alım müjdesi! KPSS’de 55- 70 puan almak yetecek!

Merkez Bankası'ndan KKM Hamlesi: Resmi Olarak Kaldırıldı

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu