İstanbul'da ambulanslar radyodan "Lütfen ambulansa yol verin" anonsu yapacak

HİKMET FARUK BAŞER - İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde geliştirilen yeni sistemle, ambulansın yakınındaki araçların radyolarına frekans üzerinden "Lütfen ambulansa yol verin" anonsu iletilerek sürücülerin uyarılması sağlanacak.

Nasıl çalışıyor?

İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı'nda görevli doktorlar tarafından, ambulans sireninin yoğun trafik ya da gürültü nedeniyle duyulamadığı durumlarda sürücüleri doğrudan bilgilendirmek amacıyla, ileri düzey radyo frekans modülü mühendislik teknikleriyle özel bir cihaz geliştirildi.

Ambulanslara yerleştirilen cihaz, FM bandı üzerinden çalışarak 50 metre yakınındaki araçlardaki frekanslarda ikaz yayını yapacak ve araç içi radyolara aynı anda ulaşarak, "Lütfen ambulansa yol verin", "Lütfen yaklaşan ambulansa yol verin" ve "Lütfen fermuar sistemini uygulayarak yaşama yol verin" anonslarını iletecek.

Dr. Abdurrahman Kavuncu, geliştirdikleri sistemin bir mühendislik çalışması olduğunu belirterek cihazın etrafında 30 metre ile yaklaşık 200 metre çapında yayın yapabileceğini, bu ölçüyü istedikleri gibi ayarlayabileceklerini ifade etti.

Amaç ve beklenen faydalar

Projenin hedefleri arasında ambulanslara yol verilmesini teşvik etmek, sürücülere fermuar yöntemi ile doğru yol verme alışkanlığı kazandırmak, siren nedeniyle oluşan panik ve buna bağlı ikinci kazaların önüne geçmek ve hastaların yaşama şansını artırmak yer alıyor.

Sistem sayesinde sürücüler panik yaşamadan doğru tarafa yönelerek ambulanslara yol verebilecek; ambulansların trafik ışıklarında ve yoğun kavşaklarda bekleme süresi azalacak, hastalara daha kısa sürede ulaşılacak ve toplumda "Ambulansa yol vermek bir tercih değil, bir yaşam meselesidir" bilinci yerleşecek.

Çalışmayla ayrıca, Avrupa Birliği (AB) düzeyinde trafik güvenliği projeleriyle entegre edilebilecek bir model oluşturulması hedefleniyor.

Yetkililer ne dedi?

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner AA muhabirine yaptığı açıklamada, acil sağlık hizmetlerinde vatandaşların hızlı bir şekilde sağlık tesislerine ulaştırılmasının önemine dikkati çekti. Güner, vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradığında zamanla bir yarışın başladığını vurgulayarak, "Burada en önemli husus hızlı bir şekilde hastanın bulunduğu lokasyondan alınıp doğru hekime, doğru tedavi merkezine götürülmesi. Bu konuda iyiyiz. Şehir içinde 8 dakika ve kırsal bölgede yaklaşık 12, 13 dakikada vatandaşlarımıza ulaşabiliyoruz."

Güner, İstanbul'un en büyük problemlerinden birinin trafik olduğunu, bu nedenle yoğun saatlerde ambulansların vakalara ulaşma süresinin uzayabildiğini söyledi ve ekledi: "Trafikte ne kadar tepe lambasıyla, sirenle uyarı yaparsanız yapın, bazen ambulansın geldiğini şoförlerimiz fark edemiyor. İstanbul'da özel bir uygulamayı başlatıyoruz. Araçların radyo frekansına girerek, sürücüler müzik veya radyo dinlerken frekansta ambulansın geldiğini uyaran uyarılar yapacağız. Bu otoyollarda, köprülerde, tünellerde yapılan uyarıya benzeyen bir sistematik."

Pilot olarak başlatılan uygulamanın bütün İstanbul'a yaygınlaştırılacağını söyleyen Güner, "Bu uygulama Türkiye'de, dünyada da ilk. Bu bizim için bir göstergedir. Çünkü dünyanın sağlık başkenti İstanbul'dayız.İlk bizim yapmamız zaten gerekiyor."

İstanbul Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Abdurrahman Kavuncu ise İstanbul'un dünyanın en yoğun trafik sorunu yaşayan şehirlerinden biri olduğunu belirterek, trafik yoğunluğunun ambulansların hastaları sağlık tesislerine geç götürmesine yol açtığını söyledi.

Kavuncu, sistemi anlatarak şunları kaydetti: "Ürettiğimiz şey, diğer sürücülerin günlük dinledikleri radyolara anons verme mantığına dayalı bir radyo yayını yaptık. Bu radyo yayınıyla da etraftaki araçların radyolarına nüfuz edip, onları dinledikleri kanaldan başka bir kanala çekip orada mesajımızı vermek şeklinde oldu."

"Yaptığımız ürün etraftaki 30 metre ile yaklaşık 200 metre çapına yayın yapabilecek bir radyo frekansı. Bu ölçüyü kendimiz ayarlayabiliyoruz. İster 50 metre yaparız, ister 100 metre yaparız. Böylece etraftaki sürücüler daha duyarlı ve farkındalık yaratmış olacak."

Kavuncu uygulamanın hedefini şu sözlerle özetledi: "Yaklaşan ambulanslara yol vermelerindeki önemi anlatmak istiyoruz, fermuar modelini işletmek istiyoruz. Bize katkısı olacak. En çok da hastalarımıza daha hızlı sürede ulaşmalarını sağlayacağız. Duyarlı sürücü yaklaşan ambulansın siren sesinden yol verme gayreti hissediyor ve kendisini bir stres altında hissediyor. Bununla beraber ikinci kazalar yapabiliyor veya ambulansa yol vermeyi beceremiyor. Bu telaşı da ortadan kaldırmış olacağız. Ürün kendi mühendisliğimizin bir çıktısı. Bu çok başarılı oldu. Ürünü bütün sistemdeki ambulanslara yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Böylece hastamıza daha güvenli ulaşacağımız gibi onu daha da güvenli taşıyacağımıza inanıyoruz. Siren ve ışık uyarı cihazlarımız devam edecek. Biz buna ek olarak radyo frekansı üzerinden de ricamızı iletmiş olacağız sürücülerimize."

İstanbul'da 350 acil sağlık istasyonu ve 507 ambulans ile hizmet verildiği bilgisi de yetkililerce paylaşıldı.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde geliştirilen yeni sistemle, ambulansın yakınındaki araçların radyolarına frekans üzerinden "Lütfen ambulansa yol verin" anonsu iletilerek, sürücülerin uyarılması sağlanacak. İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, AA muhabirine konuştu.