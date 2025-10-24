İstanbul'da "Anayasal Çerçevede Ailenin Korunması" Programı İbn Haldun'da Düzenlendi

İbn Haldun Üniversitesi ve Anayasa Mahkemesi İşbirliğiyle İstanbul'da "Anayasal Çerçevede Ailenin Korunması" Programı

İbn Haldun Üniversitesi ile Anayasa Mahkemesi işbirliğinde düzenlenen "Anayasal Çerçevede Ailenin Korunması" programı, İstanbul İbn Haldun Üniversitesi Başakşehir Yerleşkesi Medya ve Etkinlik Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Açılış Konuşmaları ve Programın Önemi

Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Yıldız, açılışta yaptığı konuşmada program kapsamında düzenlenen sempozyumun Aile Yılı nedeniyle ayrı bir anlam taşıdığını ve güncelliğinin önemine değindi. Yıldız, ailenin toplumun temeli olduğunu ve bunun anayasal bir değer olarak hukukun koruma ve yönlendirme alanına girdiğini vurguladı.

Yıldız ayrıca, Anayasa'da yer alan devletin aileyi koruma yükümlülüğüne dikkat çekerek şunları söyledi: "Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvuru kararlarında görüldüğü üzere aile hayatına saygı, çocuğun üstün yararı, eşitlik ilkesi ve devletin politik yükümlülükleri gibi kavramlar artık aile hukukunun ayrılmaz parçaları haline gelmiştir."

Rektör Atilla Arkan: İletişim, Asabiyet ve Ailenin Geleceği

İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan, konuşmasında yapay zekanın hızlanmasıyla birlikte dünyanın çatışmalar dünyasına dönüştüğünü ve bu çatışmaların en çok aile içinde yaşandığını ifade etti. Arkan, Türk aile tipini Akdeniz aile tipi olarak tanımlayarak, "Türk ailesi ilişkili ve geniş bir ailedir, iletişimsel bir ailedir. İletişim olmadan var olamaz." dedi.

Arkan, boşanmaların yüzde 25-30'unun geniş aileyle ilişkileri yönetememekten kaynaklandığını belirterek, İbn Haldun'un modern yorumuna atıfla asabiyenin aile düzeyindeki dayanışma ve bağlılığı ifade ettiğini söyledi. Arkan'ın ifadeleri özetle şunları içeriyordu: "Asabiyesi zayıf olan toplumlar yok olmaya mahkumdur. Bizim toplumumuzun en temel çekirdeği ailedir. Etkili iletişim son derece önemli. Ailede adil bir şekilde müzakere edilmesi lazım ve ara bulmayı bilmemiz lazım."

Anayasa Mahkemesi Üyesi Muhterem İnce'nin Değerlendirmesi

Anayasa Mahkemesi Üyesi Muhterem İnce, Aile Yılı kapsamında ülke genelinde ailenin korunması, güçlendirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla yürütülen faaliyetlere dikkat çekti. İnce, programda aileyi aile hayatına saygı hakkı çerçevesinde ele aldıklarını ve bu çalışmaların toplumsal dayanışma, kuşaklar arası adalet ile ortak değerlerin güçlenmesini hedeflediğini ifade etti.

İnce, Aristo'nun Politika eserine atıf yaparak insanın toplumsal bir varlık olduğunu ve ailenin topluluğun en küçük ve doğal hâli olduğunu söyledi. İbn Haldun'a göre asabiyetin en saf hâlinin ailede ortaya çıktığını vurgulayan İnce, "Aile çözülürse o toplumun vicdanı, birliği ve dayanışma ruhu da zedelenir. Bu bakımdan aileyi korumak bir hukuk görevi olduğu kadar bir medeniyet görevidir."

İnce ayrıca Anayasa'ya göre herkesin özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahip olduğunu belirterek, "Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz. Aile hayatına saygı hakkı güvence altına alınmıştır." dedi ve aile mahremiyetinin özel hayatın gizliliği kapsamında olduğunu vurguladı.

Programın Kapanışı

Programa Anayasa Mahkemesi Üyesi Ömer Çınar da katıldı. Katılımcıların sunumlarının ardından program sona erdi.

