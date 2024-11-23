İstanbul'da Annesini Bıçaklayarak Öldüren Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul'da sıradışı bir olay, Sultangazi'de meydana geldi. Dün Yunus Emre Mahallesi'nde, evde yüksek sesle müzik dinlendiği gerekçesiyle çıkan tartışma sonrası M.Y., bıçaklama olayında annesi A.Y.'yi öldürürdü ve iki kardeşine de zarar verdi.

Tartışmanın alevlenmesiyle M.Y., kardeşi G.S.Y.'yi bıçaklayarak yaraladı. Hemen ardından kavga etmeye çalışan annesi A.Y. ile diğer kardeşi N.Y.'yi de bıçakla yaraladı. Olayın ardından acil durum ekipleri olay yerine intikal etti ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan anne A.Y., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer iki kardeşin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olayın hemen ardından söz konusu zanlı, M.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin bitmesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.