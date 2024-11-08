İstanbul'da Ara Tatil Trafik Yoğunluğu

İstanbul'da Trafik Yoğunluğu

İstanbul'da okullarda birinci dönem ara tatili ile birlikte haftanın son iş günü olan Cuma günü, trafik yoğunluğu gözlemleniyor. Okul tatilinin başlaması, şehirdeki araç yoğunluğunu artırmış durumda.

Avrupa Yakası'ndaki Durum

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunun Edirne istikametinde Avcılar'dan Esenyurt'a kadar ve Beylikdüzü TÜYAP rampasında belirgin bir yoğunluk yaşanıyor. Ancak, Avcılar'dan Topkapı istikametine doğru seyreden trafik akıcı bir şekilde ilerliyor.

Anadolu Yakası'ndaki Trafik

Edirne yönünde Cevizlibağ'dan başlayan trafik, Küçükçekmece'ye kadar etkisini hissettiriyor. Ayrıca Haliç Köprüsü girişinde iki yönlü trafik oldukça yoğun. Anadolu Yakası'nda ise D-100 yolunda Kadıköy ile Kartal arasında her iki yönde de yoğunluk gözlemleniyor.

Ana Otoyollardaki Durum

Şile Otoyolu'nun Üsküdar ve Ümraniye kesimlerinde, TEM Otoyolu'nda ise Ataşehir ile Sancaktepe arasında ve Kurtköy kesiminde trafik yoğunluğu mevcut. Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yoğunluk Acıbadem'den başlıyor. Diğer yönde ise köprü çıkışında yoğunluk Altunizade'ye kadar devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Kavacık arasında da trafik ağır ilerliyor.

Trafik Yoğunluğu Verileri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre toplam trafik yoğunluğu %74 seviyesine ulaşırken, Avrupa Yakası'nda bu oran %80, Anadolu Yakası'nda ise %65 olarak ölçüldü. Ayrıca, çeşitli ana arterler, sahil yolları ve TEM bağlantı yollarında da yoğunluk etkili olmaya devam ediyor. Bazı toplu taşıma duraklarında da yoğunluk yaşanıyor.