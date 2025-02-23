İstanbul'da Aralıklarla Yağan Kar Hayatı Etkiliyor

İstanbul'da gece saatlerinde aralıklarla yağan kar, buzlanmalara ve ulaşım zorluklarına neden oldu.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 06:06
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 06:24
İstanbul'da Aralıklarla Yağan Kar Hayatı Etkiliyor

İstanbul'da Kar Yağışı Devam Ediyor

İstanbul'da gece saatlerinde aralıklarla yağan kar, bazı ilçelerde etkisini artırarak devam ediyor. Kar yağışının yoğunlaşmasıyla birlikte, soğuk hava nedeniyle buzlanmalar da meydana geldi.

Hangi İlçelerde Kar Yağıyor?

Özellikle Büyükçekmece, Küçükçekmece, Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü ve Şişli gibi ilçelerde kar aralıklarla etkili olmaya devam ediyor. Sultangazi'de ise kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi buldu.

Kar Altında Eğlenceli Anlar

Beyaza bürünen şehirde, gece saatlerinde vatandaşlar kar altında yürüyüş yaparak, kar topu oynama keyfini yaşadı. Ancak, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle birlikte, özellikle yüksek kesimlerde buzlanmalar sürücülere zor anlar yaşattı.

Ulaşımda Zorluklar ve Belediye Ekiplerinin Çalışmaları

Büyükçekmece Gürpınar Mahallesi'nde sürücüler rampaları çıkmakta güçlük çekti. Yüksek kesimlerdeki evlerin çatılarında küçük sarkıtlar oluşurken, yokuş aşağı yollarda ise belediye ekipleri tuzlama yaparak buzlanmayı önlemeye çalıştı.

İstanbul'da gece saatlerinde aralıklarla yağan kar bazı ilçelerde şiddetini artırırken, soğuk...

İstanbul'da gece saatlerinde aralıklarla yağan kar bazı ilçelerde şiddetini artırırken, soğuk nedeniyle buzlanmalar meydana geldi.

İstanbul'da gece saatlerinde aralıklarla yağan kar bazı ilçelerde şiddetini artırırken, soğuk...

İstanbul'da gece saatlerinde aralıklarla yağan kar bazı ilçelerde şiddetini artırırken, soğuk nedeniyle buzlanmalar meydana geldi.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mardin'de İki Aile Arasında Silahlı Kavga: 3 Ölü, 7 Yaralı
2
Trump: Rusya-Ukrayna Savaşı Bitmeli
3
Filistinli Esirler Cemiyeti: İsrail'in Gecikmesi Organize Terörizmdir
4
Gambiya 60. Bağımsızlık Gününü Coşkuyla Kutladı
5
Trump, Putin ile Görüşme Tarihini Açıkladı: 'Çok Yakında Olabilir'
6
Şişli'de Trump'ın Gazze Planına Protesto: Özgürlük Nöbeti Üyeleri Sadece Filistin İçin Değil, Tüm Coğrafya İçin Direnişte
7
Zonguldak'ta Terk Edilen Köpek Yavrusu, Yeni Bir Yuva Buldu

Mart'ta Fatura Zamı Yok! Bakan Bayraktar'dan Önemli Açıklama

Eğitim Destekleri 1.900 TL'ye Yükseldi: Öğrencilere Ulaşım Desteği Müjdesi

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 83.000 TL Ödenecek

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi