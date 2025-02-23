İstanbul'da Aralıklarla Yağan Kar Hayatı Etkiliyor

İstanbul'da Kar Yağışı Devam Ediyor

İstanbul'da gece saatlerinde aralıklarla yağan kar, bazı ilçelerde etkisini artırarak devam ediyor. Kar yağışının yoğunlaşmasıyla birlikte, soğuk hava nedeniyle buzlanmalar da meydana geldi.

Hangi İlçelerde Kar Yağıyor?

Özellikle Büyükçekmece, Küçükçekmece, Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü ve Şişli gibi ilçelerde kar aralıklarla etkili olmaya devam ediyor. Sultangazi'de ise kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi buldu.

Kar Altında Eğlenceli Anlar

Beyaza bürünen şehirde, gece saatlerinde vatandaşlar kar altında yürüyüş yaparak, kar topu oynama keyfini yaşadı. Ancak, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle birlikte, özellikle yüksek kesimlerde buzlanmalar sürücülere zor anlar yaşattı.

Ulaşımda Zorluklar ve Belediye Ekiplerinin Çalışmaları

Büyükçekmece Gürpınar Mahallesi'nde sürücüler rampaları çıkmakta güçlük çekti. Yüksek kesimlerdeki evlerin çatılarında küçük sarkıtlar oluşurken, yokuş aşağı yollarda ise belediye ekipleri tuzlama yaparak buzlanmayı önlemeye çalıştı.

İstanbul'da gece saatlerinde aralıklarla yağan kar bazı ilçelerde şiddetini artırırken, soğuk nedeniyle buzlanmalar meydana geldi.

İstanbul'da gece saatlerinde aralıklarla yağan kar bazı ilçelerde şiddetini artırırken, soğuk nedeniyle buzlanmalar meydana geldi.