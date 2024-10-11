İstanbul'da Aranan 120 Bin Kişi Yakalandı

İstanbul'da Geniş Kapsamlı Asayiş Denetimleri

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 1 Ocak 2023 ile 10 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirdiği asayiş denetimleri ve operasyonlarda toplamda 119 bin 958 aranan şahsı yakaladı.

Operasyonların Detayları

Asayiş Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlükleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, öldürme, cinsel saldırı ve cinsel istismar gibi suçlardan aranan kişiler hedef alındı. Bu süreçte, dolandırıcılık suçundan 27 bin 316, hırsızlıktan 12 bin 471, yağmadan 2013, cinsel saldırıdan 1476, öldürme suçundan 901, ve diğer asayiş suçlarından ise 73 bin 537 kişi yakalandı.

Adli Süreç ve Cezalar

Yargı süreçlerine sevk edilen şüpheliler arasında 33 bin 214'ü hapis cezası nedeniyle, 86 bin 744'ü ise yakalama emri ile aranıyordu. Öne çıkan bazı cezalar ise şöyle:

U.E: Vergi Usul Kanuna muhalefet 167 yıl hapis

T.Y: Kamu dolandırıcılığı 75 yıl 5 ay

A.B: Silahlı yağma 74 yıl 2 ay

C.K: Hırsızlık 67 yıl 1 ay

Ö.K: Kasten öldürme 25 yıl

V.A: Dolandırıcılık 21 yıl 3 ay

S.Y: Nitelikli cinsel istismar 18 yıl 4 ay

M.G: Nitelikli dolandırıcılık 11 yıl

İ.Y: Gece vakti yağma 10 yıl

İstanbul'daki bu operasyonlar, suç oranlarını azaltmak ve halkın güvenliğini sağlamak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.