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İstanbul'da Aranan Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

İstanbul'da, çok sayıda suç kaydı olan hırsızlık şüphelisi Fırat T. güvenlik kameraları tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 11:18
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 11:23
İstanbul'da Aranan Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

İstanbul'da Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

İstanbul polisi, Beşiktaş, Güngören, Şişli, Beyoğlu ve Kağıthane gibi bölgelerde meydana gelen ev ve araç hırsızlıkları üzerine yoğun bir çalışma başlattı.

Şüpheli Yakalandı

Bu operasyon kapsamında, 22 yaşındaki Fırat T. isimli şüpheli, Şişli'de gerçekleştirilen bir baskınla yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü asayiş ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda ele geçirilen Fırat T.'nin, toplamda 54 suç kaydına sahip olduğu belirlendi. Ayrıca, 23 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Adli Süreç Başlatıldı

Gözaltına alınan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği tarafından sorgulandı. Ardından adli makamlara sevk edilen Fırat T., gerekli işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevine gönderilmiş bulunmaktadır.

Güvenlik Kamerası Kayıtları

Şüphelinin bir ikamete girdiği andaki görüntüleri, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Bu görüntüler, polisin operasyonunu ve şüphelinin hırsızlık esnasındaki davranışını açıkça ortaya koymaktadır.

İstanbul'da birçok suçtan aranan şüpheli Fırat T., yakalanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da birçok suçtan aranan şüpheli Fırat T., yakalanarak cezaevine gönderildi.

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