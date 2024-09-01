İstanbul'da Asayiş Denetiminde Tutuklamalar

İstanbul'da düzenlenen asayiş denetimlerinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kişi yakalandı ve tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği denetimler, Fatih Karagümrük ve Topkapı mahallelerinde yapıldı.

Denetimlerde Yakalanan Şüpheliler

Ekipler, durdurulan bir kişi üzerinde yaptıkları sorgulamada, A.G. isimli şüphelinin uyuşturucu madde suçlarından 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu tespit etti.

Ayrıca, kendisini Ş.K. olarak tanıtan Ö.Ç. isimli şahsın da kasten öldürme suçundan 17 ay 15 gün hapis cezası aldığı belirlendi. Ö.Ç.'nin üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Uyuşturucu Madde Üretimi ve Gözaltılar

Aynı gün, Bağlarbaşı Mahallesi'nde uyuşturucu madde üreten şüphelilerin yakalanması amacıyla bir adrese operasyon düzenlendi. Bu operasyonda B.Ö. isimli zanlı gözaltına alındı ve adreste yapılan aramada uyuşturucu madde, öğütücü makinesi ve cep telefonu bulundu.

Süreç ve Sonuçlar

Emniyetteki işlemleri tamamlanan üç şüpheli, adliyeye sevk edildi. Bu süreçte, B.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ö.Ç. ve A.G. tutuklandı.