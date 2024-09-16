İstanbul'da Asker Uğurlama Konvoyuna Ceza

İstanbul’da Trafik Kurallarına Uymayanlara Cezalar Yağdı

Sultangazi ilçesinde gerçekleştirilen bir asker uğurlama konvoyunda, trafiği tehlikeye atan 8 sürücüye toplamda 18 bin 318 lira idari para cezası kesildi.

Emniyet Ekipleri Harekete Geçti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi, sosyal medyada yayımlanan "Asker konvoyu yolu kapattı" paylaşımları üzerine harekete geçti. Ekipler, Osmangazi Caddesi üzerinde konvoy sırasında trafik akışını engelleyen araçların plaka bilgilerine ulaştı.

Trafik Kuralı İhlalleri ve Aldıkları Cezalar

Polis, olayla ilgili O.G, E.A, F.Ş ve M.Ö, M.G, E.İ, M.İ, F.G isimli sürücüleri yakalayarak cezalandırdı. Bu sürücüler

"Diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde sürmek", "saygısızca araç kullanmak", "trafik güvenliği ve düzeniyle ilgili kurallara uymamak" gibi maddelerden toplam 18 bin 318 lira para cezası aldı. Ayrıca, F.Ş'nin sürücü belgeleri iptal edildi çünkü aday sürücü olan F.Ş, 75 ceza puanını geçmişti.

Adli İfade Süreci Başlatıldı

O.G, F.Ş. ve E.A. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.