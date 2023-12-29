İstanbul'da AVM'de intihar girişimi! Metrelerce yükseklikten kendini yere bıraktı

İstanbul Maltepe'de bir AVM'de intihar girişimi şoku yaşandı. Yılmaz Ç. isimli bir kişi, 3'üncü kattan atlayarak hayatına son vermeye çalıştı. Ağır yaralanan şahıs, hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da bir AVM'de intihar girişiminde bulunan Yılmaz Ç., hayati tehlikeyi atlatamadı. Şahsın, ağır borç yükü altında olduğu ve bu nedenle yaşamına son vermek istediği öğrenildi.

Yılmaz Ç. adlı bir kişi, 3'üncü kattan kendini boşluğa bıraktı. Olay anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.