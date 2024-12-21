İstanbul'da Aynı Anda Yağış ve Elektrik Yüklü Bulutlar Hava Trafiğini Aksattı

İstanbul'da Hava Trafiğine Yağış Engeli

İstanbul'da etkili olan yağış ve elektrik yüklü bulutlar (kümülonimbus), hava ulaşımını olumsuz yönde etkiledi. İstanbul Havalimanı'na iniş yapmak isteyen uçaklar, meteorolojik koşullar nedeniyle havada bir süre tur atmak zorunda kaldı.

Aralıklarla Devam Eden Yağışlar

Kentin bazı bölgelerinde aralıklarla süren yağış, hava trafiğinde aksamalara yol açtı. Elektrik yüklü bulutlar nedeniyle uçaklar, iniş gerçekleştirmekte zorluk yaşadı. Bu durum, yolcular için belirsizlik yarattı.

Hava Trafiği Normalleşiyor

Yağışın etkisini yitirmesinin ardından, İstanbul Havalimanı'ndaki hava trafiği normale döndü. Uçaklar, havada yaşanan gecikmenin ardından güvenli bir şekilde iniş yaptı.

Hava koşularının, hava ulaşımında ne denli kritik bir rol oynadığı bir kez daha gözler önüne serildi.