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İstanbul'da 'Azerbaycan Kültür ve Sanat Günü' Etkinliği Gerçekleşti

Azerbaycan kültürü, sanat ve gelenekleri İstanbul'da bir araya geldi. Halı sergileri ve konserlerle zenginleşen etkinlik büyük ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 11:23
İstanbul'da 'Azerbaycan Kültür ve Sanat Günü' Etkinliği Gerçekleşti

AKM'de 'Azerbaycan Kültür ve Sanat Günü' Etkinliği Düzenlendi

Har-ı Bülbül Azerbaycan Vizyon Tiyatro Derneği ve Tek Hedefimiz Eğitim Derneği tarafından hazırlanan 'Azerbaycan Kültür ve Sanat Günü' etkinliği, İzmir'den sonra İstanbul'daki sanatseverlerle buluştu. Etkinlik, Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçiliğine bağlı Azerbaycan Kültür Merkezi tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirildi.

Sanatçıların Performansı

Etkinlikte, Gülyanak Memmedova, Alikhan Samadov, Dilara Aliyeva ve Turan Manafzade gibi Azerbaycan Devlet Sanatçıları sahne aldı. Ayrıca, Azerbaycan Halk Dansları Topluluğu da programda yer alarak, dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Sergi ve Geleneksel Kıyafetler

Azerbaycan Ulusal Tarih Müzesi Etnografya Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gülzade Abdulova, geleneksel Azerbaycan kadın kıyafetlerini AKM Tiyatro Salonu'nun fuaye alanında sergiledi. Ayrıca, Azerbaycan Halı Müzesi'nin koleksiyonuna ait halılar ve Elnare Resulova tarafından tasarlanan halılar da sergilendi. Bu sergi bir hafta boyunca ziyaret edilebilecek.

Türk Dünyasına Açılma Vizyonu

Har-ı Bülbül Azerbaycan Vizyon Tiyatro Derneği Başkanı Kemal’e Cabbarova, projeleri hakkında şu bilgileri verdi: "Uzun bir süredir böyle bir etkinliğe hazırlanıyorduk. İlk başta sadece halı sergisi yapmak istedik, ama bu proje büyüyerek genişledi. Sergilenen koleksiyonun çok küçük bir kısmı burada, ileride tüm Türk dünyasından geleneksel dokuma halılarını sergilemeyi planlıyoruz. Sanat bir köprüdür; halılardaki her bir tasarım, bize geçmişten gelen bir mesajdır."

Cabbarova, halı sergisinin bir hafta sonra Hüsrev Kethüda Hamamı'nda da ziyaret edilebileceğini duyurdu. Elnare Resulova ise sergide 17. yüzyıla ait bir Anadolu halısı ve Karabağ Zaferi’ni anlatan özel bir halı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edilen tasarım halısının da yer alacağının altını çizdi.

Har-ı Bülbül Azerbaycan Vizyon Tiyatro Derneği ile Tek Hedefimiz Eğitim Derneği tarafından içeriği...

Har-ı Bülbül Azerbaycan Vizyon Tiyatro Derneği ile Tek Hedefimiz Eğitim Derneği tarafından içeriği hazırlanan "Azerbaycan Kültür ve Sanat Günü" programı, İzmir'in ardından İstanbul'da sanatseverlerle buluştu. Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliğine bağlı Azerbaycan Kültür Merkezi tarafından hayata geçirilen program, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirildi. Program kapsamında Azerbaycan Halı Müzesi koleksiyonuna ait halılar ve müzenin uzmanı Azerbaycan Ressamlar Birliği Üyesi Elnare Resulova'nın tasarım halılarının yer aldığı bir sergi de açıldı.

Har-ı Bülbül Azerbaycan Vizyon Tiyatro Derneği ile Tek Hedefimiz Eğitim Derneği tarafından içeriği...

Har-ı Bülbül Azerbaycan Vizyon Tiyatro Derneği ile Tek Hedefimiz Eğitim Derneği tarafından içeriği hazırlanan "Azerbaycan Kültür ve Sanat Günü" programı, İzmir'in ardından İstanbul'da sanatseverlerle buluştu. Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliğine bağlı Azerbaycan Kültür Merkezi tarafından hayata geçirilen program, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirildi. Program kapsamında Azerbaycan Halı Müzesi koleksiyonuna ait halılar ve müzenin uzmanı Azerbaycan Ressamlar Birliği Üyesi Elnare Resulova'nın tasarım halılarının yer aldığı bir sergi de açıldı.

Har-ı Bülbül Azerbaycan Vizyon Tiyatro Derneği ile Tek Hedefimiz Eğitim Derneği tarafından içeriği...

Har-ı Bülbül Azerbaycan Vizyon Tiyatro Derneği ile Tek Hedefimiz Eğitim Derneği tarafından içeriği hazırlanan "Azerbaycan Kültür ve Sanat Günü" programı, İzmir'in ardından İstanbul'da sanatseverlerle buluştu. Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliğine bağlı Azerbaycan Kültür Merkezi tarafından hayata geçirilen program, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirildi. Program kapsamında Azerbaycan Halı Müzesi koleksiyonuna ait halılar ve müzenin uzmanı Azerbaycan Ressamlar Birliği Üyesi Elnare Resulova'nın tasarım halılarının yer aldığı bir sergi de açıldı.

Har-ı Bülbül Azerbaycan Vizyon Tiyatro Derneği ile Tek Hedefimiz Eğitim Derneği tarafından içeriği...

Har-ı Bülbül Azerbaycan Vizyon Tiyatro Derneği ile Tek Hedefimiz Eğitim Derneği tarafından içeriği hazırlanan "Azerbaycan Kültür ve Sanat Günü" programı, İzmir'in ardından İstanbul'da sanatseverlerle buluştu. Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliğine bağlı Azerbaycan Kültür Merkezi tarafından hayata geçirilen program, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirildi. Program kapsamında Azerbaycan Halı Müzesi koleksiyonuna ait halılar ve müzenin uzmanı Azerbaycan Ressamlar Birliği Üyesi Elnare Resulova'nın tasarım halılarının yer aldığı bir sergi de açıldı.

Har-ı Bülbül Azerbaycan Vizyon Tiyatro Derneği ile Tek Hedefimiz Eğitim Derneği tarafından içeriği...

Har-ı Bülbül Azerbaycan Vizyon Tiyatro Derneği ile Tek Hedefimiz Eğitim Derneği tarafından içeriği hazırlanan "Azerbaycan Kültür ve Sanat Günü" programı, İzmir'in ardından İstanbul'da sanatseverlerle buluştu. Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliğine bağlı Azerbaycan Kültür Merkezi tarafından hayata geçirilen program, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirildi. Program kapsamında Azerbaycan Halı Müzesi koleksiyonuna ait halılar ve müzenin uzmanı Azerbaycan Ressamlar Birliği Üyesi Elnare Resulova'nın tasarım halılarının yer aldığı bir sergi de açıldı.

Har-ı Bülbül Azerbaycan Vizyon Tiyatro Derneği ile Tek Hedefimiz Eğitim Derneği tarafından içeriği...

Har-ı Bülbül Azerbaycan Vizyon Tiyatro Derneği ile Tek Hedefimiz Eğitim Derneği tarafından içeriği hazırlanan "Azerbaycan Kültür ve Sanat Günü" programı, İzmir'in ardından İstanbul'da sanatseverlerle buluştu. Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliğine bağlı Azerbaycan Kültür Merkezi tarafından hayata geçirilen program, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirildi. Program kapsamında Azerbaycan Halı Müzesi koleksiyonuna ait halılar ve müzenin uzmanı Azerbaycan Ressamlar Birliği Üyesi Elnare Resulova'nın tasarım halılarının yer aldığı bir sergi de açıldı.

Har-ı Bülbül Azerbaycan Vizyon Tiyatro Derneği ile Tek Hedefimiz Eğitim Derneği tarafından içeriği...

Har-ı Bülbül Azerbaycan Vizyon Tiyatro Derneği ile Tek Hedefimiz Eğitim Derneği tarafından içeriği hazırlanan "Azerbaycan Kültür ve Sanat Günü" programı, İzmir'in ardından İstanbul'da sanatseverlerle buluştu. Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliğine bağlı Azerbaycan Kültür Merkezi tarafından hayata geçirilen program, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirildi. Program kapsamında Azerbaycan Halı Müzesi koleksiyonuna ait halılar ve müzenin uzmanı Azerbaycan Ressamlar Birliği Üyesi Elnare Resulova'nın tasarım halılarının yer aldığı bir sergi de açıldı.

Har-ı Bülbül Azerbaycan Vizyon Tiyatro Derneği ile Tek Hedefimiz Eğitim Derneği tarafından içeriği...

Har-ı Bülbül Azerbaycan Vizyon Tiyatro Derneği ile Tek Hedefimiz Eğitim Derneği tarafından içeriği hazırlanan "Azerbaycan Kültür ve Sanat Günü" programı, İzmir'in ardından İstanbul'da sanatseverlerle buluştu. Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliğine bağlı Azerbaycan Kültür Merkezi tarafından hayata geçirilen program, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirildi. Program kapsamında Azerbaycan Halı Müzesi koleksiyonuna ait halılar ve müzenin uzmanı Azerbaycan Ressamlar Birliği Üyesi Elnare Resulova'nın tasarım halılarının yer aldığı bir sergi de açıldı.

Har-ı Bülbül Azerbaycan Vizyon Tiyatro Derneği ile Tek Hedefimiz Eğitim Derneği tarafından içeriği...

Har-ı Bülbül Azerbaycan Vizyon Tiyatro Derneği ile Tek Hedefimiz Eğitim Derneği tarafından içeriği hazırlanan "Azerbaycan Kültür ve Sanat Günü" programı, İzmir'in ardından İstanbul'da sanatseverlerle buluştu. Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliğine bağlı Azerbaycan Kültür Merkezi tarafından hayata geçirilen program, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirildi. Program kapsamında Azerbaycan Halı Müzesi koleksiyonuna ait halılar ve müzenin uzmanı Azerbaycan Ressamlar Birliği Üyesi Elnare Resulova'nın tasarım halılarının yer aldığı bir sergi de açıldı.

Har-ı Bülbül Azerbaycan Vizyon Tiyatro Derneği ile Tek Hedefimiz Eğitim Derneği tarafından içeriği...

Har-ı Bülbül Azerbaycan Vizyon Tiyatro Derneği ile Tek Hedefimiz Eğitim Derneği tarafından içeriği hazırlanan "Azerbaycan Kültür ve Sanat Günü" programı, İzmir'in ardından İstanbul'da sanatseverlerle buluştu. Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliğine bağlı Azerbaycan Kültür Merkezi tarafından hayata geçirilen program, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirildi. Program kapsamında Azerbaycan Halı Müzesi koleksiyonuna ait halılar ve müzenin uzmanı Azerbaycan Ressamlar Birliği Üyesi Elnare Resulova'nın tasarım halılarının yer aldığı bir sergi de açıldı.

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