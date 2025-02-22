İstanbul'da Bağımlılık ve İyileşme Sempozyumu Düzenlendi

Bağımlılık ve iyileşme konularının ele alındığı sempozyum, uzmanların katılımıyla İstanbul'da yapıldı.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 17:00
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 17:10
İstanbul'da Bağımlılık ve İyileşme Sempozyumu Düzenlendi

Bağımlılık ve İyileşme Sempozyumu İstanbul'da Gerçekleşti

İstanbul'da gerçekleştirilen "Bağımlılık ve İyileşme Sempozyumu", dünyada ortak bir sorun olarak görülen bağımlılıkla mücadele konularını ele aldı.

Bağımlılık Akademisi, Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi ile Kent Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen sempozyum, Kent Üniversitesi Taksim Kampüsü'nde yapıldı. Sempozyumun Bilimsel Kurul Başkanı Prof. Dr. Kültegin Ögel, bağımlılığın ciddiyetini ve yaygınlığını vurguladı.

Bağımlılığın Tedavisi İçin Multidisipliner Yaklaşım

Ögel, bağımlılığın tedavisinin öncelikle tespit, ardından doğru bir yöntemle yapılmasını gerektirdiğini ifade etti. "Bağımlılık gelişebilen bir hastalıktır, iyileşme için etkili yöntemler kullanmalıyız. Psikologlar, psikiyatristler, aile hekimleri ve hemşireler gibi sağlık çalışanlarının multidisipliner bir yaklaşımla tedavi sürecinde yer alması son derece önemlidir" dedi.

Aile ve Toplum Odaklı İyileşme

Bağımlılığın çeşitli formlarının olduğunu belirten Ögel, yalnızca bağımlının değil, ailenin tedavisinin de önemli olduğunu vurguladı. Topluma yönelik iyileştirmelerin de göz önünde bulundurulması gerektiğini sözlerine ekledi.

Genetik Faktörler ve Bağımlılık

Etkinlikte, Prof. Dr. Wim Van Den Brink yapılan bir araştırmanın sonuçlarına dikkat çekti. "Ebeveynlerde alkol bağımlılığı varsa, bağımlı olma olasılığı yüksektir. 2020'de yayımlanan bir genom çalışmamız, genetik faktörlerin madde kullanımı ve psikiyatrik bozukluklarla ilgili ortak risk faktörleri taşıdığını gösteriyor. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan bireylerin bağımlılığa yatkınlığı, %50 daha fazla" dedi.

İyileşmenin Önemi ve Konular

İyileşme Danışmanı Mert Kamçı, eski bağımlı olarak yaşadıklarını paylaşırken, sempozyumda "Bağımlılık ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu", "Kumar Bağımlılığı ve Tedavide Motivasyonun Önemi", "Bağımlılık ve Şizofreni İlişkisi", "İyileşme Sonrası Bağımlılığın Tekrar Başlaması", "Kadın ve Ruh Sağlığı", "İyileşme Danışmanlarının Görevleri", "Çocuk ve Gençlerde Bağımlılığın Nedenleri", "Beslenme ve Bağımlılık" ve "Bağımlılık Tedavisinde Hemşirelerin Rolü" gibi başlıklar ele alındı.

Bağımlılık Akademisi, Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi ile Kent Üniversitesi işbirliğinde...

Bağımlılık Akademisi, Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi ile Kent Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen "Bağımlılık ve İyileşme Sempozyumu", Kent Üniversitesi Taksim Kampüsü'nde gerçekleştirildi. Sempozyumun Bilimsel Kurul Başkanı Prof. Dr. Kültegin Ögel, programa katılarak konuşma yaptı.

Bağımlılık Akademisi, Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi ile Kent Üniversitesi işbirliğinde...

Bağımlılık Akademisi, Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi ile Kent Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen "Bağımlılık ve İyileşme Sempozyumu", Kent Üniversitesi Taksim Kampüsü'nde gerçekleştirildi. Sempozyumun Bilimsel Kurul Başkanı Prof. Dr. Kültegin Ögel, programa katılarak konuşma yaptı.

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