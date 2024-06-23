İstanbul'da bayram tatilinin son gününde otogarlarda yoğun geliş ve dönüş trafiği

İstanbul Büyük Otogarı, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde yoğun bir dönüş trafiğine sahne oluyor. Kentte yaşayanlar ile tatil için gelenlerin dönüş yolculukları, otogar çevresinde uzun araç kuyruklarına ve yoğun bir kalabalığa sebep oluyor.



Otogar çevresindeki trafik yoğunluğunu değerlendiren otobüs şoförü Fikret Akpınar, "Bugün otogar çok yoğun. Gidiş ve gelişlerde yoğunluk var. Giriş ve çıkışlarda sorun yaşıyoruz. İnsanlar da çok fazla. Dün bu kadar fazla değildi. Şimdi iki tarafta da yoğunuluk var." şeklinde konuştu. Akpınar'ın ifadeleri, tatilin son gününde dönüş trafiğinin ne denli etkili olduğunu gözler önüne seriyor.



ÖĞRENCİLERİN VE TATİLİNİ İSTANBUL'DA GEÇİRENLERİN DENEYİMLERİ

Afyonkarahisar'da üniversite eğitimi alan ve tatilini İstanbul'da geçiren Eren Akkılıç, bu bayramın diğerlerine göre daha sakin geçtiğini ancak dönüş trafiğinin yoğunluğuna dikkat çekti. Akkılıç, "Diğer bayrama kıyasla İstanbul, bu sefer daha boştu. Diğer bayram daha yoğundu. Trafiğin ve yoğunluğun az olması nedeniyle uzakta olan akrabalarımızı da daha rahat ziyaret edebildik. Şimdi otogarda tatil dönüşü nedeniyle çok yoğunluk var." şeklinde görüşlerini dile getirdi. İstanbul'da tatil dönüşü trafiğinin hem yerel halk hem de şehre gelenler üzerindeki etkilerini ortaya koyuyor.

İstanbul Büyük Otogarı yönetimi, yoğun dönüş trafiği nedeniyle güvenlik önlemlerini artırmış durumda. Otogar çevresinde trafik düzenlemeleri yapılırken, güvenlik personeli ve trafik polisleri de yoğunlukla başa çıkmak için özel önlemler alıyor. Yolcuların ve şoförlerin güvenliği için gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtiliyor.

