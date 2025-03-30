İstanbul'da Bayram Ziyaretleri Trafik Yoğunluğunu Artırdı

İstanbul'da Ramazan Bayramı dolayısıyla yapılan bayram ziyaretleri, şehrin dört bir yanında trafik yoğunluğuna yol açtı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) CepTrafik uygulaması verilerine göre, trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda %67, Anadolu Yakası'nda ise %89 olarak ölçüldü.

Bayram tatilini İstanbul'da geçiren vatandaşlar, kabir ziyaretleri ve aile ziyaretleri için kentin farklı alanlarına akın etti. Aynı zamanda şehrin tarihi ve turistik mekanlarına yapılan ziyaretler, yoğunluk yaratmaya devam etti.

Toplu taşıma araçlarının ücretsiz olması, metrobüs, metro, vapur, otobüs ve Marmaray duraklarındaki kalabalığı artırdı. Özellikle üst geçitler ve duraklar, bayram temizliğinde oldukça yoğun bir şekilde kullanıldı.

Avrupa Yakası'nda, sıcak havayı değerlendiren birçok kişi, sahil kenarındaki yeşil alanlarda piknik yapmayı tercih etti. Ayrıca, tarihi yarımada çevresinde alışveriş yapan kalabalıklar da dikkati çekti. Beşiktaş Meydanı ve çevresinde sokak müzisyenlerinin performansları eşliğinde eğlenceli anlar yaşandı.

Kentin ikonik mekanlarından biri olan Mısır Çarşısı da yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti. Eminönü'nde alışveriş yapanlar, sıcak havanın tadını çıkaran vatandaşlarla birlikte yoğun bir atmosfer oluşturdu. Boğaz turu yapmak isteyenler, özel tur teknelerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Anadolu Yakası'nda ise yağan yağmur, birçok kişinin kapalı alanlarda oturmayı tercih etmesine sebep oldu. Yoğun trafik ise tüm şehir genelinde hissedildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Köprüsü'nde her iki yönde trafik akışı belirgin şekilde arttı.

Özellikle D-100 kara yolunda, Zeytinburnu'ndan başlayan trafik yoğunluğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar uzanırken, TEM Otoyolu'nda Gaziosmanpaşa ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arasında araçlar ilerlemekte zorlandı. Anadolu Yakası'ndaki D-100 kara yolunun Kadıköy ile Tuzla arasındaki bazı bölgelerde de benzer bir yoğunluk gözlemlendi.

İBB'nin verilerine göre, kent genelinde trafik yoğunluğu %76 seviyelerine çıkarken, Avrupa Yakası'nda %67, Anadolu Yakası'nda ise %89 olarak kaydedildi.

Ramazan Bayramı tatilini İstanbul'da geçiren vatandaşların kentin farklı noktalarına akın etmesi, trafik yoğunluğunu beraberinde getirdi. Bayram nedeniyle kabir ve ev ziyaretleri yapanlar ile kentin tarihi-turistik mekanları ve sahil kesimlerine giden İstanbullular, yoğunluğa neden oldu.

Ramazan Bayramı tatilini İstanbul'da geçiren vatandaşların kentin farklı noktalarına akın etmesi, trafik yoğunluğunu beraberinde getirdi. Bayram nedeniyle kabir ve ev ziyaretleri yapanlar ile kentin tarihi-turistik mekanları ve sahil kesimlerine giden İstanbullular, yoğunluğa neden oldu.