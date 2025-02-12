İstanbul'da Belediye Başkan Yardımcıları ve Meclis Üyeleri Gözaltında

İstanbul'da Gözaltında Olan Belediye Yetkilileri

İstanbul'da düzenlenen büyük çaplı bir operasyon ile PKK/KCK terör örgütünün belediyelerdeki yapılanmasına yönelik önemli adımlar atıldı. Terör örgütü mensuplarının belediyelere yerleştirildiği iddiaları üzerine gerçekleştirilen operasyonda, Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltı İşlemleri Devam Ediyor

Gözaltına alınan isimler arasında Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür ve birçok meclis üyesi bulunmaktadır. Şüpheliler, Vatan Yerleşkesi'nde emniyet mensupları tarafından sorgulanmaya devam ediyor.

Ayrıca, Üsküdar, Sancaktepe, Fatih, Tuzla, Adalar, Şişli ve Beyoğlu belediyelerinin meclis üyeleri de bu operasyonda gözaltına alınan şahıslar arasında yer alıyor.

Gözaltı Kararının Nedeni

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltı kararının arka planında, PKK/KCK'nın Halkların Demokratik Kongresi yapılanmasında yer alan şüphelilerin belediyelere sözde sıfatlarla yerleştirildiği tespitinin yattığını açıkladı. Emek Meclisi Üyesi, İlçe Meclisi Üyesi, Kadın Meclisi Üyesi, Genel Meclis Üyesi gibi unvanlarla yapılan cinsinden yerleştirmelerin detayları üzerinde duruluyor.

Operasyon kapsamında, toplamda 12 ilçede eş zamanlı baskınlar gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, şüphelilerin daha önce DEM Parti'de faaliyet gösterdikleri bilgisi edinilmiştir.