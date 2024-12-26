İstanbul'da Berber, Engelliyi Kaldırımda Tıraş Etti

İstanbul'da Berberden Duyarlı Hareket

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde, tekerlekli sandalyede oturan bir engelli vatandaş, berberin dükkanına giremeyince kaldırımda tıraş edildi. Bu anlam dolu anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olayın Detayları

Mersin'den İstanbul'a hastalık nedeniyle akrabasını ziyarete gelen engelli birey, Bahçelievler Yenibosna Mahallesi'ndeki berberleri araştırmaya başladı. Girişi düz olan bir dükkana uğrayan engelli vatandaş, berber Yavuz Turan'dan kendisini kapıda tıraş etmesini rica etti.

Berberin Duyarlı Yaklaşımı

Berber Yavuz Turan, engelli vatandaşı kaldırımda tıraş ederek onun bu isteğini yerine getirdi. Turan, olay hakkında şunları söyledi: Ağabeyimiz, internet üzerinden biraz araştırma yapmış. Diğer berberlerin girişleri yüksek gelmiş, tıraş olmaya gidememiş. Bizim dükkanın önü düz olduğu için burayı tercih etmiş. Tıraş işleminin ardından engelli vatandaşın mutluluğunu ilettiğini belirten Turan, Esnafımızın engelli vatandaşlara karşı duyarlı olmasını isteriz. şeklinde konuştu.

Bahçelievler'de Berber Yavuz Turan'ın, dükkanına giremeyen tekerlekli sandalyedeki engelliyi kaldırımda tıraş ettiği anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yavuz Turan, konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bahçelievler'de Berber Yavuz Turan'ın, dükkanına giremeyen tekerlekli sandalyedeki engelliyi kaldırımda tıraş ettiği anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yavuz Turan, konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.