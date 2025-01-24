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İstanbul’da Besicisinden Kaçan Büyükbaş Hayvan Trafiği Felç Etti

Maltepe'de besicisinden kaçan büyükbaş hayvan, D-100 kara yolunda trafiği olumsuz etkiledi.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 11:52
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 11:52
İstanbul’da Besicisinden Kaçan Büyükbaş Hayvan Trafiği Felç Etti

İstanbul’da Trafiği Altüst Eden Olay

İstanbul'un Maltepe ilçesinde, besicisinden kaçan bir büyükbaş hayvan, D-100 kara yolunda ciddi bir trafik karmaşasına yol açtı.

Olayın Detayları

Altayçeşme mevkisinde görülen büyükbaş hayvan, D-100 kara yolunun otlak alanında dolaşıyordu. Hayvan, yoldaki gidiş-dönüş şeritleri arasındaki yeşil alanda bir süre zaman geçirdi.

Daha sonra, Pendik yönüne doğru hareket eden hayvan, sürücülere zor anlar yaşattı. O anlar, olaya tanıklık eden bazı vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Besi Sahibi Hayvanı Kurtardı

Özellikle yoğun saatlerde gerçekleşen bu olay, bölgedeki trafiği olumsuz yönde etkiledi. Besici, hayvanı yakalamak için yoğun çaba sarf etti ve sonunda kaçan hayvan sahibi tarafından yakalandı.

Bu tür olaylar, özellikle büyük şehirlerde sürücülerin dikkatini artırmakta ve hayvanların trafikteki tehlikelerini bir kez daha gözler önüne sermektedir.

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