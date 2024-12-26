İstanbul'da Beşşar Esed Propagandası Yapan 7 Kişiye Suç Duyurusu

İstanbul'da Esed Propagandası İddiasıyla Suç Duyurusu

İstanbul'da, Suriye'de çöken Baas rejiminin lideri Beşşar Esed'in propagandasını yaptıkları iddiasıyla 7 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür-Der) Yönetim Kurulu üyesi ve avukat Ümit Kutbay, İstanbul Adliyesi önünde gerçekleştirilen basın açıklamasında, Suriye halkına 61 yıl boyunca eziyet eden Baas rejiminin, azınlık bir grup dışında halkını varil bombaları ve kimyasal silahlarla öldürdüğünü ifade etti.

Baas Rejiminin Suçları

Kutbay, Sednaya ve Tedmur hapishanelerinde yaşanan katliamlara da dikkat çekerek, Suriye'de yüzbinlerce insanın katledildiğini vurguladı. Ayrıca, Birleşmiş Milletler (BM) Bağımsız Araştırma Komisyonu ve BM İnsan Hakları Konseyi gibi uluslararası kuruluşların, Suriye'de sivillere yönelik soykırım tespitinde bulunduğunu belirtti.

Şüphelilerin Eylemleri

Kutbay, suç duyurusuna konu olan şüphelilerin Kemal Canbolat, İlay Aksoy, Fatih Koparan, Alper Rende, Mustafa Seyfullah Kılıç, Ferhat Aktaş ve Deniz Büstani olduğunu açıkladı. Bu kişilerin, sosyal medya platformları üzerinden manipülatif algı çalışmaları yaparak, “Suriye'de savaşın sonlanmasına rağmen Türkiye'deki mültecilerin ülkelerine dönmediği” iddiasında bulunduklarını belirtti.

Suç Duyurusu ve Sonrası

Avukat Kutbay, devrik Esed rejiminin suçlarını örtmek amacıyla sosyal medyada yapılan bu paylaşımların, Türkiye'de yaşayan Suriyeli mültecileri hedef gösterdiğine işaret ederek, şüphelilerin Esed adına etki ajanlığı ve rejimi övücü propaganda yaptığını ifade etti. Bu eylemlerin, hukuk açısından suç teşkil ettiğini bildiren Kutbay, açıklamanın ardından avukat Kutbay ve beraberindeki dernek üyeleri, 7 kişi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

İstanbul'da, Suriye'de çöken Baas rejiminin lideri Beşşar Esed'in propagandasını yaptıkları iddiasıyla 7 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür-Der) Yönetim Kurulu üyesi ve avukat Ümit Kutbay, İstanbul Adliyesi önünde gazetecilere açıklama yaptı.

İstanbul'da, Suriye'de çöken Baas rejiminin lideri Beşşar Esed'in propagandasını yaptıkları iddiasıyla 7 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür-Der) Yönetim Kurulu üyesi ve avukat Ümit Kutbay, İstanbul Adliyesi önünde gazetecilere açıklama yaptı.