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İstanbul'da Beşşar Esed Yönetimine Suç Duyurusu

İstanbul'da, Beşşar Esed yönetimi hakkında Suriye'deki saldırılar ve insan hakları ihlalleri nedeniyle suç duyurusunda bulunuldu.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 17:58
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 17:58
İstanbul'da Beşşar Esed Yönetimine Suç Duyurusu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na Suç Duyurusu

Suriye'deki saldırılarda hayatını kaybedenler ve Sednaya Hapishanesi'nde işkence gören mağdurlar adına, devrik Beşşar Esed yönetimi hakkında İstanbul'da suç duyurusunda bulunuldu. Avukatlar Ömer Faruk Karagüzel ve Muhammed Kerim Karadağ tarafından belirtilen suç duyurusu dilekçesi, ciddi iddialarla dolu.

Yüz Binlerce Ölüm ve Mülteci

Dilekçede, Esed rejiminin gerçekleştirdiği saldırılarda, başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere 500 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği ve milyonlarca insanın zorla yerinden edildiği ifade edildi. Ayrıca, Suriye'deki hastaneler, okullar ve sivil yerleşim alanlarının kasıtlı olarak bombalandığı vurgulandı.

Türkiye'nin Sorumluluğu

Dilekçede, bu durumun insanlığa karşı suçları oluşturduğu belirtilerek, Türk Ceza Kanunu gereğince Türkiye Cumhuriyeti yargısının bu suçları soruşturma yetkisine sahip olduğu kaydedildi.

İşkence ve İşkence Mağdurları

Beşşar Esed yönetiminin Sednaya Hapishanesi'nde binlerce kişinin işkence gördüğünü ve istismara uğradığını vurgulayan dilekçede, bu kişilerin hayatlarını kaybettiği de yer aldı.

Yasa Dışı Faaliyetler ve Cezalandırma Talebi

Dilekçede, Esed, Mahir Esed ve diğer şüphelilerin, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini organize ettikleri, Türkiye ve Suriye başta olmak üzere çevredeki diğer ülkelerin halk sağlığını tehlikeye atarak yasa dışı ekonomik faaliyetlerde bulundukları belirtiliyor.

Şüphelilerin insanlığa karşı suçlar, kasten öldürme, kasten yaralama, nüfusun sürgün edilmesi ve daha birçok suçtan cezalandırılmaları talep edilmektedir.

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