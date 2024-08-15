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İstanbul'da Beyaz Yol Çalışması Trafiği Olumsuz Etkiliyor

İstanbul'da metrobüs hattındaki Beyaz Yol çalışması nedeniyle D-100 kara yolunda yoğun trafik yaşanıyor.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 09:55
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 09:59
İstanbul'da Beyaz Yol Çalışması Trafiği Olumsuz Etkiliyor

İstanbul'daki Beyaz Yol Çalışması

İstanbul'un Avcılar ve Küçükçekmece bölgeleri arasındaki metrobüs hattında devam eden Beyaz Yol çalışmaları, D-100 kara yolunda ciddi bir trafik yoğunluğuna yol açtı.

Çalışmalar Hızla Devam Ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, Avcılar'daki İBB Sosyal Tesisleri ile Yenibosna durağı arasında başlattıkları bu çalışma kapsamında, sosyal tesisler durak bariyerini kaldırarak yola çeşitli dubalar yerleştirdi.

Trafik Yoğunluğu Artıyor

D-100 kara yolunun bir şeridinin kapatılması ile birlikte özellikle sabah saatlerinde Ankara istikametinde yoğun bir araç trafiği meydana geldi. Metrobüs araçları, bu kapalı şeritten geçiş yapmak zorunda kalıyor.

Uzun Araç Kuyrukları Görülüyor

D-100 kara yolunda Avcılar Parseller'den başlayarak Küçükçekmece'ye kadar uzanan uzun araç kuyrukları dikkat çekiyor.

Çalışmanın Süresi ve Beklentiler

İBB, bu kapsamlı çalışma için yaklaşık 45 gün süreceğini ve bu süre içinde trafiğin etkilenmeye devam edeceğini duyurmuştu.

Avcılar ve Küçükçekmece arasındaki metrobüs hattında yapılan "Beyaz Yol" çalışması nedeniyle D-100...

Avcılar ve Küçükçekmece arasındaki metrobüs hattında yapılan "Beyaz Yol" çalışması nedeniyle D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Avcılar ve Küçükçekmece arasındaki metrobüs hattında yapılan "Beyaz Yol" çalışması nedeniyle D-100...

Avcılar ve Küçükçekmece arasındaki metrobüs hattında yapılan "Beyaz Yol" çalışması nedeniyle D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Avcılar ve Küçükçekmece arasındaki metrobüs hattında yapılan "Beyaz Yol" çalışması nedeniyle D-100...

Avcılar ve Küçükçekmece arasındaki metrobüs hattında yapılan "Beyaz Yol" çalışması nedeniyle D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Avcılar ve Küçükçekmece arasındaki metrobüs hattında yapılan "Beyaz Yol" çalışması nedeniyle D-100...

Avcılar ve Küçükçekmece arasındaki metrobüs hattında yapılan "Beyaz Yol" çalışması nedeniyle D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Avcılar ve Küçükçekmece arasındaki metrobüs hattında yapılan "Beyaz Yol" çalışması nedeniyle D-100...

Avcılar ve Küçükçekmece arasındaki metrobüs hattında yapılan "Beyaz Yol" çalışması nedeniyle D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Avcılar ve Küçükçekmece arasındaki metrobüs hattında yapılan "Beyaz Yol" çalışması nedeniyle D-100...

Avcılar ve Küçükçekmece arasındaki metrobüs hattında yapılan "Beyaz Yol" çalışması nedeniyle D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Avcılar ve Küçükçekmece arasındaki metrobüs hattında yapılan "Beyaz Yol" çalışması nedeniyle D-100...

Avcılar ve Küçükçekmece arasındaki metrobüs hattında yapılan "Beyaz Yol" çalışması nedeniyle D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Avcılar ve Küçükçekmece arasındaki metrobüs hattında yapılan "Beyaz Yol" çalışması nedeniyle D-100...

Avcılar ve Küçükçekmece arasındaki metrobüs hattında yapılan "Beyaz Yol" çalışması nedeniyle D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Avcılar ve Küçükçekmece arasındaki metrobüs hattında yapılan "Beyaz Yol" çalışması nedeniyle D-100...

Avcılar ve Küçükçekmece arasındaki metrobüs hattında yapılan "Beyaz Yol" çalışması nedeniyle D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Avcılar ve Küçükçekmece arasındaki metrobüs hattında yapılan "Beyaz Yol" çalışması nedeniyle D-100...

Avcılar ve Küçükçekmece arasındaki metrobüs hattında yapılan "Beyaz Yol" çalışması nedeniyle D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

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