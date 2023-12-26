İstanbul'da bina yıkımında panik: 1 kişi enkaz altında kaldı

Kadıköy'de bir bina yıkılırken 1 işçi enkazın altında mahsur kaldı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Caferağa Mahallesi Neşe Sokak'ta kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan binanın bir bölümü çöktü.

Çökme sırasında bir işçi enkaz altında kaldı. Olayı görenler, sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Enkazda kalan işçi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. İşçi ambulans ile hastaneye götürüldü.