İstanbul'da "Birlikten Doğan Umut" Sanat Yarışmaları Tanıtıldı

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Kızılay Şubesi işbirliğiyle okullarda "Birlikten Doğan Umut" temalı resim, şiir ve hikaye yarışmaları tanıtıldı.

Yayın Tarihi: 03.11.2025 16:41
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 16:41
Kızılay Haftası kapsamında, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Kızılay Şubesi işbirliğiyle kent genelindeki okullarda düzenlenecek "Birlikten Doğan Umut" temalı resim, şiir ve hikaye yarışmalarının tanıtım programı gerçekleştirildi.

Tanıtım programında neler yapıldı?

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde düzenlenen programda, Türk Kızılay'ın tanıtım filmi izlenmesinin ardından yarışma hakkında kapsamlı bir bilgilendirme sunumu yapıldı. Program, yarışmanın hedef kitlesi, katılım koşulları ve sergileme süreçleri hakkında katılımcılara ayrıntılı bilgi verdi.

Yetkililerin mesajları

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Türk Kızılay ile yürütülen işbirliğinin önemine değinerek şunları söyledi: "Bu yarışmalar, İstanbul'daki resmi ve özel okullardaki 2 milyon 900 bin öğrencimize, 170 bin öğretmenimize ulaşacak. Katılan tüm eserler okullarda sergilenecek ve her biri ayrı bir değer olarak kabul edilecek."

Yentür ayrıca Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekerek, "Bugün en çok Türk Kızılay'ın ruhuna ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Türk Kızılay İstanbul Şube Başkanı Burcu Kösem de gönüllülüğün her yaşta yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı ve uygulamanın okullar arasındaki yayılımını şöyle anlattı: "İlköğretim öğrencileri resimle Türk Kızılay'ı anlatacak, ortaokul öğrencileri şiir yazacak, lise öğrencileri ise kompozisyonla 'Birlikten Doğan Umut' temasını kendi gözlerinden ifade edecek."

Kösem, her çocuğun kalbinde bir iyilik kıvılcımı bulunduğunu belirterek, "Biz istiyoruz ki bu iyilik kıvılcımı büyük bir umut ateşine dönüşsün. Çocuklarımızla birlikte bu umut ateşini gönülden gönüle, elden ele yayacağız." diye konuştu.

Katılımcılar ve hedefler

Programa Kızılay yönetimi ve Milli Eğitim Bakanlığı Genç Ar-Ge İlçe Koordinatörleri de katıldı. Resim, şiir ve hikaye dallarında düzenlenecek yarışmalarla öğrencilerin sanatsal ifade becerilerini geliştirmesi, değer temelli düşünme ve toplumsal sorumluluk bilinci kazanmaları hedefleniyor.

