Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İstanbul'da Boğulma Vakalarına Karşı Bilgilendirme Faaliyetleri

İstanbul'da polis ekipleri, denize girenleri boğulma kazalarına karşı uyararak bilinçlendirdi.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 14:33
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 14:51
İstanbul'da Boğulma Vakalarına Karşı Bilgilendirme Faaliyetleri

İstanbul'da Boğulma Vakalarını Önlemeye Yönelik Bilgilendirme Faaliyetleri

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, denize giren vatandaşları boğulma olaylarına karşı uyarmak amacıyla çeşitli bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi.

25 Temmuz Dünya Boğulmayı Önleme Günü’nde Farkındalık

25 Temmuz Dünya Boğulmayı Önleme Günü çerçevesinde, Anadolu Kavağı sahilinde düzenlenen bilgilendirme etkinliğinde, vatandaşlara "eğlencenizin suyu çıkmasın" başlıklı broşürler dağıtıldı.

Denizde Güvenli Yüzme İpuçları

Polis ekipleri, denize girenlere panik yapmamaları ve akıntıya karşı nasıl yüzmeleri gerektiğini aktardı. Ayrıca, yüzme için cankurtaranların bulunduğu ve izinli alanları tercih etme konusunda da uyarılarda bulunuldu. Bilgilendirme sırasında, denizden polis teknesi de ekiplere destek verdi.

Polislerden Kritik Uyarılar

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü’nden komiser C.A, boğazın tehlikeli olduğunu ve özellikle akıntıların vatandaşları olumsuz etkileyebileceğini bildirdi. C.A, şöyle konuştu: "Boğaz denize girmek için tehlikeli bir yer. Karadeniz'den Marmara'ya doğru yüzeysel bir akıntı mevcut. Bu akıntılar, girdaplar oluşturup vatandaşları çekebiliyor. Boğulma vakalarının önlenmesi için farkındalık oluşturuyoruz."

Vatandaşların Memnuniyeti

Etkinlikten memnun kalan vatandaşlar, yapılan bilgilendirmelerin faydalı olduğunu dile getirdi. Mehmet Ali Karaoğlan, "Boğulma vakaları çok olduğu için vatandaşları uyarıyorlar. Bu uygulama oldukça iyi, memnunuz." derken, Adalettin Yüksel ise, "Uygulamadan memnunuz, broşürleri okuyup, bakacağız." şeklinde görüş bildirdi.

İstanbul'da polis ekipleri denize giren vatandaşları boğulma olaylarına karşı dikkatli olmaları...

İstanbul'da polis ekipleri denize giren vatandaşları boğulma olaylarına karşı dikkatli olmaları yönünde hem sözlü hem de broşürlerle bilgilendirdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, 25 Temmuz Dünya Boğulmayı Önleme Günü kapsamında, boğulmalara karşı vatandaşlara bilgilendirme yaptı.

İstanbul'da polis ekipleri denize giren vatandaşları boğulma olaylarına karşı dikkatli olmaları...

İstanbul'da polis ekipleri denize giren vatandaşları boğulma olaylarına karşı dikkatli olmaları yönünde hem sözlü hem de broşürlerle bilgilendirdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, 25 Temmuz Dünya Boğulmayı Önleme Günü kapsamında, boğulmalara karşı vatandaşlara bilgilendirme yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Araç kiralamada dev indirimler! Tatil için yola çıkmadan önce indirim kodlarını kaçırmayın!

Mardin’de satışa sunulan cazip mülk 295 M² bina yatırımcıları bekliyor

Bakan Uraloğlu PTT'ye personel alım müjdesini verdi! İşte detaylar

Aylık 12.500 TL ile istediğiniz evin ve arabanın sahibi olun!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

PTT'den annelere 3700 TL yardım başvurusu gerçek mi işte detaylar

Madame Coco'dan yazın en büyük indirim kampanyası başlıyor!

Bakan Uraloğlu PTT'ye personel alım müjdesini verdi! İşte detaylar

Opel'den kaçırılmayacak sınırlı stok fırsatı %1,99 faiz ve özel fiyatlar!

52 belediyeden KPSS'siz dev işçi alımı! Bekçi, temizlikçi, şoför, büro personeli, güvenlik görevlisi..

Aylık 12.500 TL ile istediğiniz evin ve arabanın sahibi olun!

Araç kiralamada dev indirimler! Tatil için yola çıkmadan önce indirim kodlarını kaçırmayın!

Mardin’de satışa sunulan cazip mülk 295 M² bina yatırımcıları bekliyor

Bankadan 905.000 TL’ye 140 metre kare müstakil ev sahibi olma fırsatı!

Dyson süpürge ve dikey süpürge indirimi! ŞOK’a 1.899 TL’ye o ürün geliyor

Nevresim takımı 449 TL, 2’li yastık 69 TL! Yatmalara doyamayacağınız indirim sabah başladı

A101’den alacağınızı alın 1 ay sonra ödeyeceksiniz!