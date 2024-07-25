İstanbul'da Boğulma Vakalarına Karşı Bilgilendirme Faaliyetleri

İstanbul'da Boğulma Vakalarını Önlemeye Yönelik Bilgilendirme Faaliyetleri

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, denize giren vatandaşları boğulma olaylarına karşı uyarmak amacıyla çeşitli bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi.

25 Temmuz Dünya Boğulmayı Önleme Günü’nde Farkındalık

25 Temmuz Dünya Boğulmayı Önleme Günü çerçevesinde, Anadolu Kavağı sahilinde düzenlenen bilgilendirme etkinliğinde, vatandaşlara "eğlencenizin suyu çıkmasın" başlıklı broşürler dağıtıldı.

Denizde Güvenli Yüzme İpuçları

Polis ekipleri, denize girenlere panik yapmamaları ve akıntıya karşı nasıl yüzmeleri gerektiğini aktardı. Ayrıca, yüzme için cankurtaranların bulunduğu ve izinli alanları tercih etme konusunda da uyarılarda bulunuldu. Bilgilendirme sırasında, denizden polis teknesi de ekiplere destek verdi.

Polislerden Kritik Uyarılar

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü’nden komiser C.A, boğazın tehlikeli olduğunu ve özellikle akıntıların vatandaşları olumsuz etkileyebileceğini bildirdi. C.A, şöyle konuştu: "Boğaz denize girmek için tehlikeli bir yer. Karadeniz'den Marmara'ya doğru yüzeysel bir akıntı mevcut. Bu akıntılar, girdaplar oluşturup vatandaşları çekebiliyor. Boğulma vakalarının önlenmesi için farkındalık oluşturuyoruz."

Vatandaşların Memnuniyeti

Etkinlikten memnun kalan vatandaşlar, yapılan bilgilendirmelerin faydalı olduğunu dile getirdi. Mehmet Ali Karaoğlan, "Boğulma vakaları çok olduğu için vatandaşları uyarıyorlar. Bu uygulama oldukça iyi, memnunuz." derken, Adalettin Yüksel ise, "Uygulamadan memnunuz, broşürleri okuyup, bakacağız." şeklinde görüş bildirdi.

İstanbul'da polis ekipleri denize giren vatandaşları boğulma olaylarına karşı dikkatli olmaları yönünde hem sözlü hem de broşürlerle bilgilendirdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, 25 Temmuz Dünya Boğulmayı Önleme Günü kapsamında, boğulmalara karşı vatandaşlara bilgilendirme yaptı.

İstanbul'da polis ekipleri denize giren vatandaşları boğulma olaylarına karşı dikkatli olmaları yönünde hem sözlü hem de broşürlerle bilgilendirdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, 25 Temmuz Dünya Boğulmayı Önleme Günü kapsamında, boğulmalara karşı vatandaşlara bilgilendirme yaptı.