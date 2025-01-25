İstanbul'da 'Boyut Farkı' Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

'Boyut Farkı' Sergisi Açıldı

Cengiz ve Lale Akıncı çifti tarafından İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'ne (İRHM) bağışlanan koleksiyonun ikinci seçkisi olan 'Boyut Farkı' sergisi, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Geçici Sergi Salonu'nda sanatseverlerle buluştu.

Açılışta Dikkat Çeken Açıklamalar

Serginin açılışında konuşan İRHM Müdür Vekili Aygül Uzun Yavaşoğlu, "Sergimiz, Lale-Cengiz Akıncı'nın çok kıymetli koleksiyonlarından oluşuyor. Burada birçok değerli arkadaşımızın emeği var ve bu değerli koleksiyonun müzemize kazandırıldığı için çok mutluyuz" dedi.

Küratör Dr. Ali Kayaalp, müzenin Türkiye'nin ilk ulusal müzesi olduğuna vurgu yaparak, "Müzemiz hala ülkemizin en önemli modern sanat müzesidir. Bu kıymetli hikayeye önemli bir parça daha ekliyoruz. Bunun için son derece mutluyuz" dedi.

Koleksiyoner Cengiz Akıncı'dan Önemli Mesajlar

Koleksiyoner Cengiz Akıncı, eşiyle birlikte bu koleksiyonu 1983 yılında oluşturmaya başladıklarını belirterek, "Asıl teveccüh gösterilmesi gerekenin koleksiyon değil, Türk sanatçıları olduğunu düşünüyorum" dedi. Akıncı, Türk sanatının en önemli isimlerinin yer aldığı bu koleksiyonun sanata katkı sağlamak adına büyük bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Ödüller ve Sergilenen Eserler

2024 Naile Akıncı Sanat Ödülü'nü kazanan Burcu Özyılmaz ödülünü açılışta aldı. 'Boyut Farkı' sergisinde Halil Paşa, İbrahim Çallı, Bedri Rahmi Eyüboğlu gibi önemli sanatçıların eserleri yer alıyor.

Lale-Cengiz Akıncı çiftinin uzun yıllara dayanan ve TÜYAP 19. Uluslararası Sanat Fuarı'nda 'Koleksiyoner Onur Ödülü' ile ödüllendirilmiş koleksiyonlarının ikinci bölümü, 28 Mart tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Lale ve Cengiz Akıncı çifti tarafından İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'ne (İRHM) bağışlanan koleksiyonun ikinci seçkisi olan "Boyut Farkı" sergisi, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Geçici Sergi Salonu'nda açıldı. Açılışta Koleksiyoner Cengiz Akıncı konuşma yaptı.

Lale ve Cengiz Akıncı çifti tarafından İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'ne (İRHM) bağışlanan koleksiyonun ikinci seçkisi olan "Boyut Farkı" sergisi, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Geçici Sergi Salonu'nda açıldı. Açılışta Koleksiyoner Cengiz Akıncı konuşma yaptı.