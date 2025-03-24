İstanbul'da Bu Hafta Sanat Dolu Etkinlikler Başlıyor

İstanbul, sanatseverler için dolu dolu bir hafta sunuyor. Yerli ve yabancı sanatçıların konserlerinden sergilere, tiyatro gösterilerinden festivallere kadar birçok etkinlik, sanat tutkunlarıyla buluşacak.

Film Gösterimleri

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Yeşilçam Sineması'nda, 24-27 Mart tarihleri arasında "FLOW: Bir Kedinin Yolculuğu" filmi gösterime girecek. Ayrıca, 28-30 Mart tarihlerinde "Gecenin Kıyısı", "Konsey" ve "Böyle Küçük Şeyler" filmleri izleyiciyle buluşacak. İklim değişikliğinin etkilerine dair umut veren "Bu son şansımız mı?" etkinliğinin gösterimleri ise 19 Nisan'a kadar Salt Beyoğlu'ndaki Açık Sinema'da yapılacak.

Tiyatro Oyunları

AKM Türk Telekom Opera Salonunda, yarın "Uçan Hollandalı" operası sahnelenecek. Ayrıca, AKM Tiyatro Salonunda 26-29 Mart'ta Ankara Devlet Tiyatrosu ve İstanbul Devlet Tiyatrosu ortak yapımı "Dracula: Bir Dehşet Komedisi" ile İstanbul Devlet Tiyatrosunun "Meddah ve Cellat" eseri, Mecidiyeköy Büyük Sahne'de, izleyicilerle buluşacak. 25-29 Mart tarihleri arasında farklı sahnelerde "Mumyalar", "Medea Material" ve "Parmak" gibi birçok oyun sahne alacak.

Konser Etkinlikleri

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası tarafından düzenlenen "DenizBank Konserleri Çetin Emeç'i Anma Konseri", 28 Mart'ta AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleşecek. Ayrıca, Gökhan Aybulus'un Mozart melodileriyle süslediği konserler ve CRR Senfoni Orkestrası'nın klasik repertuar performansı da haftanın önemli etkinlikleri arasında yer alıyor.

Sergiler ve Sanat Etkinlikleri

25 Mart'a kadar Dolmabahçe Sarayı Sergi Salonu'nda İlhami Atalay'ın "Tak Takıştır Yap Yakıştır" sergisi, 28 Mart'a kadar ise Taksim Camii Kültür Merkezi'nde "Nebi Buyruğu" sergisi görülebilecek. Cem Mumcu'nun "Inhibition/Exhibition" adlı sergisi, 3 Nisan'a kadar Beyoğlu'ndaki İstiklal Sanat Galerisi'nde gezilebilir.

İstanbul'daki bu etkinlikler, sanatın farklı dallarını keşfetmek ve kültürel zenginliği deneyimlemek isteyenler için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor.