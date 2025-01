İstanbul'da Bu Hafta Sanat Dolu Etkinlikler Sanatseverleri Bekliyor

İstanbul'da Sanat Dolu Bir Hafta

İstanbul, bu hafta yerli ve yabancı sanatçıların katılımıyla düzenlenecek konser, sergi, tiyatro ve performanslar ile sanatseverleri ağırlamaya hazırlanıyor. Geniş bir yelpazeye yayılacak etkinlikler, her yaştan izleyici için keyifli anlar sunacak.

İstanbul Devlet Tiyatrosu Etkinlikleri

İstanbul Devlet Tiyatrosu, 14-18 Ocak tarihleri arasında Mecidiyeköy Büyük Sahne'de "Yüzyıllık Destan: Bayrak", Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de "Just a Story for The Interested", Üsküdar Tekel Sahnesi'nde "Rumuz Goncagül", Üsküdar Stüdyo Sahne'de "Çarpışma" ve Kozyatağı Kültür Merkezi'nde "Hamlet" oyunlarını sahneleyecek. Ayrıca, İBB Şehir Tiyatroları da 15-18 Ocak tarihleri arasında birçok eser sunacak.

Ada Hayal Tiyatrosu ve Diğer Performanslar

BKM Yapımcılığı'nda sahnelecek "Aydınlıkevler" oyunu, Demet Akbağ'ın başarılı performansıyla 18 Ocak’ta Bostancı Gösteri Merkezi'nde izleyici karşısına çıkacak. Eğlenceli bir dille kadınlar ve erkekler arasındaki ilişkiyi ele alan "Üç Tunç Tas" ise yine 18 Ocak’ta Kartal Sanat Tiyatrosu'nde sahnelenecek.

AKM'de Film ve Bale Gösterimleri

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) 15-16 Ocak tarihlerinde “Fındıkkıran” bale gösterisi ile birkaç tiyatro oyunu sahne alacak. Sinema severler için 14-19 Ocak tarihlerinde farklı filmler gösterilecek. Ayrıca, 19 Ocak’ta Anadolu Ateşi'nin "Troya" gösterisi de izleyiciyle buluşacak.

Konserler

Sanatçı Selçuk Yöntem'in caz ritmi ile buluşan şiirleri, 21 Ocak’da Zorlu PSM'de sahne alacak. Ayrıca, Cengiz Kurtoğlu ve Haluk Levent gibi isimler de 17 Ocak’da farklı mekanlarda konser verecek.

Sergiler

Rami Kütüphanesi’nde "Atlar da Kaderle Koşarlar" sergisi 30 Ocak’a kadar ziyaret edilebilecek. Ayrıca, sanatçı Ahmet Güneştekin’in "Kayıp Alfabe" adlı sergisi 17 Ocak’da, Beyza Boynudelik ve arkadaşlarının eserlerinin bulunduğu "Pembe Bulutların Üstünde" sergisi Chi Art Gallery'de sanatseverlerle buluşuyor.

Sanatseverler için dolu dolu bir hafta olan İstanbul'da, etkinlikler süresince farklı deneyimlerle tanışma fırsatı bulacaklar. Kaçırmayın!