İstanbul'da büyük Operasyon: 418 zehir taciri tutuklandı, 1 ton 480 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında 41 ilde uyuşturucu madde üreticileri, satıcıları ve sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen "NARKOGÜÇ-41" Operasyonu'nda, çok sayıda uyuşturucu madde ve zehir taciri ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonda 1 ton 480 kilogram uyuşturucu madde ve 418 zehir taciri ve sokak satıcısının tutuklandığını açıkladı.

İstanbul'da büyük Operasyon: 418 zehir taciri tutuklandı, 1 ton 480 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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Türkiye'nin uyuşturucu ile mücadelesinde tarihi bir operasyon gerçekleştirildi. 41 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "NARKOGÜÇ-41" Operasyonu'nda, uyuşturucu madde imalatçıları, satıcıları ve sokak satıcılarına büyük darbe vuruldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonda 1 ton 480 kilogram uyuşturucu madde ve 418 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, operasyonun Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı işbirliğiyle başarıyla yürütüldüğünü belirtti.

Uyuşturucu ile mücadelede önemli bir adım atıldı. 41 ilde uyuşturucu madde üreticileri, satıcıları ve sokak satıcılarına karşı yapılan "NARKOGÜÇ-41" Operasyonu'nda, büyük miktarda uyuşturucu madde ve zehir taciri yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonda 1 ton 480 kilogram uyuşturucu madde ve 418 zehir taciri ve sokak satıcısının gözaltına alındığını bildirdi. Yerlikaya, operasyonun Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı koordinasyonunda başarılı bir şekilde yürütüldüğünü ifade etti.

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