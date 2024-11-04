İstanbul'da Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 142 Zanlı Gözaltında

İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu Başarıyla Gerçekleşti

İstanbul'da gerçekleştirilen büyük uyuşturucu operasyonlarında, 142 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti konusunda sanal devriye çalışmaları yaptı.

Operasyonun Detayları

Gaziosmanpaşa ve Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, internet siteleri, sosyal medya platformları ve anlık mesajlaşma uygulamalarındaki iletişim gruplarında uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen toplamda 155 zanlının yakalanmasına yönelik olarak eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Gözaltına Alınan Şüpheliler ve Ele Geçirilen Malzemeler

Sabah saatlerinde yapılan bu operasyonlarda 142 şüpheli gözaltına alınırken, zanlıların adreslerinde çeşitli türlerde uyuşturucu maddeler, 3 hassas terazi, 5 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği, 18 fişek ayrıca 179 bin 860 lira ile 4 bin 20 dolar para ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.