İstanbul'da büyük uyuşturucu operasyonu: 261 kg metamfetamin, 90,5 kg skunk, 66 kg eroin

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin dört ilçede düzenlediği operasyonlarda, toplamda 261 kilogram metamfetamin, 90,5 kilogram skunk ve 66 kilogram eroin ele geçirildi.

Pendik operasyonu

Pendik'te bir süredir takip edilen 2 şüphelinin, İran'dan ülkeye giriş yapan bir tırı karşıladığı tespit edildi. Ekipler, tırın alt kısmında açılmış bir bölme fark ederek müdahale etti; tır şoförü ile 3 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramada 66 kilogram eroin bulundu.

Beylikdüzü'nde rezidans baskını

Beylikdüzü'ndeki operasyonda, İran'dan havayolu ile gelen ve eş görünümü veren 2 kişi takibe alındı. Rezidansa yerleşip dışarı çıkmayan şüphelileri yaklaşık bir hafta sonra bir ziyaretçinin binadan çantayla çıktığını gören ekipler, durdurdukları kişinin üst ve çanta aramasında metamfetamin ele geçirdi. Ardından rezidans dairesine düzenlenen operasyonda, uyuşturucunun burada üretildiği belirlendi. Dairede ve çantada toplam 261 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sancaktepe ve Beyoğlu operasyonları

Sancaktepe ve Beyoğlu'nda düzenlenen iki ayrı operasyonda ise toplam 90,5 kilogram skunk ele geçirilirken, 4 zanlı yakalandı.

Emniyette sergilendi, tutuklamalar

Operasyonlarda yakalanan 10 şüpheli tutuklanırken, ele geçirilen uyuşturucu maddeler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.

İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, gazetecilere, "Uyuşturucu tacirleriyle mücadelemiz planlı, sürekli, kalıcı ve sonuç alıcı şekilde devam etmektedir. Bu mücadelede en büyük dayanağımız İstanbul halkıdır. Halkımızın desteğiyle, neslimizi ve geleceğimizi korumak adına kararlılıkla mücadelemizi sürdürüyoruz." dedi.

Bakan'ın duyurusu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'un 4 ilçesinde 261 kilogram metamfetamin, 90,5 kilogram skunk ve 66 kilogram eroin ele geçirildiğini, yakalanan 10 şüphelinin tutuklandığını bildirmişti.