DOLAR
41,16 -0,05%
EURO
47,93 0,49%
ALTIN
4.606,51 -0,21%
BITCOIN
4.546.918,63 -1,58%

İstanbul'da Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 261 kg Metamfetamin, 90,5 kg Skunk, 66 kg Eroin

İstanbul'da dört ilçede düzenlenen operasyonda 261 kg metamfetamin, 90,5 kg skunk ve 66 kg eroin ele geçirildi; 10 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 16:24
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 16:24
İstanbul'da Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 261 kg Metamfetamin, 90,5 kg Skunk, 66 kg Eroin

İstanbul'da büyük uyuşturucu operasyonu: 261 kg metamfetamin, 90,5 kg skunk, 66 kg eroin

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin dört ilçede düzenlediği operasyonlarda, toplamda 261 kilogram metamfetamin, 90,5 kilogram skunk ve 66 kilogram eroin ele geçirildi.

Pendik operasyonu

Pendik'te bir süredir takip edilen 2 şüphelinin, İran'dan ülkeye giriş yapan bir tırı karşıladığı tespit edildi. Ekipler, tırın alt kısmında açılmış bir bölme fark ederek müdahale etti; tır şoförü ile 3 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramada 66 kilogram eroin bulundu.

Beylikdüzü'nde rezidans baskını

Beylikdüzü'ndeki operasyonda, İran'dan havayolu ile gelen ve eş görünümü veren 2 kişi takibe alındı. Rezidansa yerleşip dışarı çıkmayan şüphelileri yaklaşık bir hafta sonra bir ziyaretçinin binadan çantayla çıktığını gören ekipler, durdurdukları kişinin üst ve çanta aramasında metamfetamin ele geçirdi. Ardından rezidans dairesine düzenlenen operasyonda, uyuşturucunun burada üretildiği belirlendi. Dairede ve çantada toplam 261 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sancaktepe ve Beyoğlu operasyonları

Sancaktepe ve Beyoğlu'nda düzenlenen iki ayrı operasyonda ise toplam 90,5 kilogram skunk ele geçirilirken, 4 zanlı yakalandı.

Emniyette sergilendi, tutuklamalar

Operasyonlarda yakalanan 10 şüpheli tutuklanırken, ele geçirilen uyuşturucu maddeler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.

İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, gazetecilere, "Uyuşturucu tacirleriyle mücadelemiz planlı, sürekli, kalıcı ve sonuç alıcı şekilde devam etmektedir. Bu mücadelede en büyük dayanağımız İstanbul halkıdır. Halkımızın desteğiyle, neslimizi ve geleceğimizi korumak adına kararlılıkla mücadelemizi sürdürüyoruz." dedi.

Bakan'ın duyurusu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'un 4 ilçesinde 261 kilogram metamfetamin, 90,5 kilogram skunk ve 66 kilogram eroin ele geçirildiğini, yakalanan 10 şüphelinin tutuklandığını bildirmişti.

İLGİLİ HABERLER

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor
2
Samsun'da akaryakıt istasyonu tabelasına çarpan hafif ticari araç: 3 yaralı
3
TRT'de Mevlit Kandili: Özel Programlar ve Canlı Yayın Takvimi
4
Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi
5
Ordu Ünye'de Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 5 Yaralı
6
Kremlin: Rusya-ABD dışişleri bakanlıkları arasında yeni istişare turu planlanıyor
7
CHP İstanbul İl Yönetimi Tedbiren Görevden Alındı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter