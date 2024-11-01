İstanbul'da Büyük Uyuşturucu Operasyonu: "Narkoçelik-44"

İstanbul'da Narkoçelik-44 Operasyonu

İstanbul'da yapılan "Narkoçelik-44" operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı. Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı.

6 Aylık Takip Sonucu Operasyon Düzenlendi

Kapsamlı olarak yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takiplerin sonucunda, İran'dan getirilen metamfetaminin ayrıştırılacağı belirtilen 4 katlı bir villa tespit edildi. Operasyon için hazırlık yapan ekipler, villaya baskın düzenlediği anda içeride bulunan 3 şüpheli kaçmak için girişimde bulundu.

Özel Harekat Ekibinin İhtiyacı: Ares

Özel harekat ekiplerine bağlı "Ares" isimli köpek, camdan atlamaya çalışan zanlıyı bacağından yakalayarak etkisiz hale getirdi. Ancak, Ares operasyon sırasında sinen uyuşturucudan etkilenerek maalesef telef oldu.

Ek Operasyonlar Gerçekleştirildi

Yapılan operasyon sonrasında, güvenlik için villa içerisinde sinyal tespit cihazı bulunması dikkat çekti. Çalışmalarını genişleten ekipler, Büyükçekmece merkezli olmak üzere Esenyurt, Bağcılar, Esenler ve Bayrampaşa ilçelerinde 8 adres ile 4 araca yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Bu operasyonlarda toplam 5 şüpheli daha yakalandı.

Büyük Miktarda Uyuşturucu Ele Geçirildi

"Narkoçelik-44" operasyonu kapsamında, toplamda 3 ton 515 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen ve 3 ton 515 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilen "Narkoçelik-44" operasyonunun detaylarına ulaşıldı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen ve 3 ton 515 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilen "Narkoçelik-44" operasyonunun detaylarına ulaşıldı.